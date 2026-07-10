La Junta y los colegios de abogados de Cáceres y Badajoz amplían el asesoramieto jurídico a casos de impago del alquiler

Firma del convenio entre la Junta y los colegios de abogados de Cáceres y Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura y los colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz han firmado este viernes los convenios de colaboración que permitirán dar continuidad al servicio de orientación y asesoramiento jurídico especializado para personas afectadas por la ocupación ilegal de viviendas en ambas provincias, que se amplía a casos de impago de alquiler.

Así, como principal novedad, los nuevos convenios amplían el alcance del servicio para incluir expresamente los supuestos de incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del arrendamiento de viviendas, especialmente los casos de impago de alquileres.

De esta forma, el servicio dará respuesta a una "demanda creciente" detectada por los propios colegios profesionales, que han constatado que buena parte de las consultas recibidas están relacionadas con conflictos entre propietarios e inquilinos.

El servicio se prestará a través de turnos especializados de abogados que ofrecerán atención y orientación profesional a los ciudadanos afectados, con lo que se contribuye a facilitar una respuesta "rápida y eficaz" ante este tipo de situaciones.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha destacado la importancia de mantener una herramienta que ofrece información y acompañamiento a los ciudadanos que se encuentran ante este tipo de circunstancias, reforzando la colaboración entre la Administración autonómica y los colegios profesionales.

"La renovación de estos convenios demuestra nuestra voluntad de seguir ofreciendo a los extremeños un servicio útil y cercano, que les permita disponer de asesoramiento especializado ante situaciones que generan incertidumbre y preocupación, ya sea por ocupaciones ilegales o por conflictos derivados del alquiler de viviendas", ha señalado.

Ramírez ha subrayado que la continuidad y ampliación de estos acuerdos responde al compromiso de la Junta de Extremadura de ofrecer "respaldo y asesoramiento" a las familias afectadas y reforzar al mismo tiempo la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos, ha destacado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

"Seguimos trabajando para que los extremeños dispongan de información y asesoramiento especializado cuando se enfrentan a situaciones complejas. La colaboración con los colegios de la Abogacía nos permite ofrecer una atención cercana, profesional y eficaz, contribuyendo a reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos", ha dicho.

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