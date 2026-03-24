La Junta confía en que el acuerdo de gobernabilidad para Extremadura se materialice "lo antes posible"

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz en funciones de la Junta, Elena Manzano, ha confiado en que el acuerdo de gobernabilidad para Extremadura se materialice "lo antes posible" y ha recalcado la "predisposición total" que la 'popular' María Guardiola ha mostrado para ello "desde el primer momento".

Manzano ha insistido en que "basta ya de bloqueos" en la región y ha añadido que los extremeños esperan que se sigan adoptando medidas que impulsen el crecimiento económico y la prestación de servicios en la comunidad.

En este sentido, ha insistido en que se está trabajando "desde el primer momento" para cerrar un acuerdo entre PP y Vox que permita que Guardiola siga siendo la presidenta de la Junta, algo que confía en que "cuanto antes se produzca".

"Que sea una realidad y que sigamos avanzando, que es lo que quiere nuestro gobierno desde ese día que escuchó a los extremeños", ha aseverado Manzano, quien también ha huido del cruce de declaraciones entre PP y Vox a nivel nacional en los últimos días, ya que "lo que de verdad importa" a la Junta es la región.

La portavoz en funciones del Ejecutivo extremeño en funciones ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

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