La Junta convoca los Premios al Fomento de la Lectura con 8 galardones y más apertura a centros educativos y universidad

Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la convocatoria de los Premios al Fomento de la Lectura en el marco del Plan Regional de Fomento de la Lectura.

Con estos galardones se busca reconocer proyectos de bibliotecas y agencias municipales, bibliotecas escolares y universitarias, librerías y editoriales en Extremadura.

Una de las novedades principales es que los proyectos que opten a estos premios no hayan sido desarrollados con anterioridad, con el fin de generar un impacto directo en la puesta en marcha de nuevas iniciativas y favorecer propuestas adaptadas a un entorno socioeducativo en permanente evolución.

Con esta convocatoria se simplifican y ordenan los premios en tres modalidades y un total de ocho premios, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La modalidad A contempla cuatro reconocimientos, en concreto, dos premios para bibliotecas públicas municipales y dos para agencias de lectura municipales.

La modalidad B se dirige a bibliotecas escolares, con un premio para centros de Infantil, Primaria y Educación Especial, y otro para centros de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas y Universidades.

Por último, la modalidad C incorpora dos premios destinados al sector del libro, en concreto, uno para librerías y otro para editoriales, por proyectos que fomenten la lectura.

Además, se amplía la participación de los centros educativos, permitiendo concurrir con independencia de su carácter público, concertado o privado, y se incluye también, como novedad, a las bibliotecas de universidades públicas o privadas, promoviendo una mayor diversidad y equidad en el acceso a estos reconocimientos.

Los premios se otorgarán mediante concurrencia competitiva, con criterios de valoración orientados a garantizar la objetividad, la transparencia y el impacto real de las propuestas.

Se valorarán especialmente las actuaciones concretas de fomento de la lectura, la incorporación de valores democráticos y de respeto al medio ambiente y al patrimonio, así como el uso innovador y eficaz de nuevas tecnologías para estimular el hábito lector.

La dotación económica mínima será de 2.000 euros por premio, con un límite máximo por galardón que no podrá ser igual o superior a 3.000 euros.