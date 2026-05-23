La Junta cree que la dirección del CEIP Cerro Gordo le debería haber comunicado la situación del centro antes de dimitir

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, durante su comparencencia en la comisión de la Asamblea de Extremadura. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha lamentado la dimisión en bloque del equipo directivo del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Cerro Gordo, de Badajoz, pero cree que "lo más adecuado" habría sido que la dirección le hubiese comunicado la situación antes de dimitir.

En concreto, fuentes de la Consejería de Educación y Formación Profesional han señalado a Europa Press que "hasta ahora" no ha tenido la oportunidad de conocer "de primera mano" la situación expuesta por la dirección del centro, algo que considera que habría sido "lo más adecuado" antes de adoptar una decisión "de esta relevancia".

El Ejecutivo autonómico indica también que la prioridad debe ser recuperar "cuanto antes" la normalidad en el centro para "preservar el derecho a la educación de los alumnos".

Sobre las cuestiones que ha ido planteando el centro, Educación explica que la figura del conserje corresponde al ámbito de responsabilidad municipal, de manera que se va a poner en contacto con el Ayuntamiento de Badajoz para abordar este tema.

Respecto al auxiliar administrativo solicitado, la Junta afirma que se trata de una figura que no existe actualmente en los colegios públicos de Extremadura, pero que desde la delegación provincial se ofreció al colegio la posibilidad de facilitar un auxiliar en momentos puntuales.

Cabe señalar que la dimisión del equipo directivo del colegio Cerro Gordo se ha producido después de que, en los últimos meses, se haya abierto una investigación por posibles vejaciones a menores por parte de una técnico del centro y tras la fuga de dos alumnos de 2 años del recinto escolar.