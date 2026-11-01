La Junta destina 315.000 euros a ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

La Junta de Extremadura destina 315.000 euros a ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha convocado ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de Extremadura. La dotación económica asignada a esta convocatoria es de 315.000 euros.

La convocatoria se articula en tres líneas. La línea A, dotada con 100.000 euros, subvenciona los gastos de apoyo logopédico derivados de trastornos del lenguaje y la comunicación que estén interfiriendo en el proceso de aprendizaje. Esta ayuda está destinada a alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.

Por su parte, la línea B financia los gastos de apoyo educativo domiciliario, derivados de la permanencia del alumnado en su domicilio debido a una convalecencia prolongada que imposibilita su asistencia regular a un centro educativo. Esta modalidad, que cuenta con una dotación de 60.000 euros, está destinada a estudiantes de Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio o Superior.

Finalmente, la línea C cubre los gastos derivados de atención psicoterapéutica, siempre y cuando las necesidades del alumnado interfieran en su proceso de aprendizaje. El presupuesto asignado a esta línea, destinada a las etapas de Primaria y ESO, es de 155.000 euros.

En cuanto al procedimiento de concesión, las ayudas correspondientes a las líneas A y C se tramitarán mediante concurrencia competitiva. En el caso de la línea B, se empleará el procedimiento de concesión directa, resolviéndose las solicitudes conforme se vayan presentando y cumplan los requisitos establecidos.

La cuantía máxima de las ayudas será de hasta 540 euros por beneficiario en las líneas de atención logopédica y psicoterapia, mientras que para el apoyo educativo domiciliario podrá alcanzar hasta 3.600 euros por beneficiario.

Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma presencial como telemática, utilizando los modelos normalizados establecidos en la convocatoria. Para las líneas A y C, el plazo de presentación finaliza el 20 de noviembre. En el caso de la línea B, las solicitudes podrán presentarse hasta el 24 de mayo del curso escolar objeto de la convocatoria.

Con esta convocatoria, la Junta de Extremadura busca garantizar que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, así como los estudiantes con altas capacidades intelectuales, que también precisan un tratamiento específico, puedan recibir una educación "de calidad" con el objetivo de lograr "una integración plena", según ha afirmado la propia Junta en un comunicado.