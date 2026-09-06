La Junta destina cerca de 750.000 euros a la restauración y digitalización de los archivos extremeños

Restauración de un documento histórico - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes está desarrollando un programa de inversiones cercano a los 750.000 euros destinado a modernizar los archivos extremeños, mejorar las condiciones de conservación de los fondos documentales y facilitar el acceso de la ciudadanía al patrimonio documental de la región.

Las actuaciones incluyen la restauración de 31 documentos históricos, la digitalización de aproximadamente 1,2 millones de imágenes, la mejora del portal Ciconia ofreciendo el acceso y difusión del Patrimonio Documental custodiado en los archivos y la instalación de armarios compactos en el Archivo General de Extremadura.

Por un lado, la Junta ha resaltado, en un comunicado, que una de las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en los Archivos Históricos Provinciales de Badajoz y Cáceres ha sido la restauración de 31 documentos históricos, con una cronología que abarca desde 1540 hasta 1876, y con una inversión de 111.078 euros.

Estos trabajos, ha explicado la Administración autonómica, han permitido recuperar documentos que presentaban distintos grados de deterioro y devolverles unas condiciones adecuadas para su conservación. De esta manera, se frenan los procesos de deterioro y se garantiza que puedan seguir siendo consultados por investigadores y ciudadanos, asegurando su preservación para las generaciones futuras.

Por otro lado, se ha continuado con la labor de digitalización de fondos documentales, prorrogándose el contrato de digitalización, lo que permitirá alcanzar en 2026 un total de 580.492 imágenes digitalizadas. La intervención se prorrogará durante 2027 hasta alcanzar casi 1,2 millones de imágenes digitalizadas. Esta digitalización contribuye a preservar los documentos originales al reducir su manipulación y, al mismo tiempo, facilitar su consulta y difusión a través de internet.

Esta actuación supone una inversión total de 194.637,76 euros y se suma a las inversiones que se están realizando en los distintos archivos históricos provinciales, que pretenden acercar sus fondos a la ciudadanía mediante diferentes programas de difusión y conservación documental.

PORTAL CICONIA

La modernización alcanza igualmente a los sistemas tecnológicos de gestión y difusión del patrimonio documental. En este ámbito se ha realizado una inversión de 133.414,60 euros para la implantación en el portal Ciconia de un acceso directo a los archivos, facilitando a la ciudadanía y a los investigadores la localización y consulta de los fondos documentales disponibles en línea.

"Esta actuación permitirá ofrecer un acceso más sencillo e intuitivo a los contenidos digitalizados y avanzar en la difusión del patrimonio documental extremeño a través de las nuevas tecnologías, favoreciendo que los fondos conservados en los archivos sean más accesibles para el conjunto de la sociedad", ha precisado la Junta.

Entre las actuaciones más destacadas figura la inversión de 250.502,67 euros, destinada a la instalación de armarios compactos en el Archivo General de Extremadura. Esta actuación tiene por objetivo ampliar "significativamente" la capacidad de los depósitos y atender el crecimiento continuo de los fondos documentales.

Además, parte de los nuevos equipamientos incorpora sistemas eléctricos de última generación, lo que "mejora la accesibilidad, la seguridad y las condiciones de conservación de la documentación custodiada".

Junto a estas actuaciones se han destinado 57.746,31 euros a la sustitución de las cajas de conservación de los protocolos notariales que custodia el Archivo Histórico Provincial de Badajoz, una documentación que abarca desde finales del siglo XV hasta el siglo XX. En este sentido, la Junta ha señalado que, en muchos casos, las cajas existentes tenían una antigüedad superior a 40 años, por lo que su renovación permitirá mejorar "sustancialmente" las condiciones de conservación de estos fondos y contribuir a garantizar su adecuada preservación.

Por último, el programa de inversiones contempla actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y protección de los edificios y de los fondos mediante mejoras en instalaciones eléctricas, sistemas de protección contra incendios y otros elementos necesarios para garantizar unas condiciones adecuadas de conservación.