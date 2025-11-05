La Junta dice que ha respondido "con rigor y transparencia" al requerimiento de Sanidad sobre los datos de cribados

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha asegurado que ha respondido "con rigor y transparencia" al requerimiento formal emitido este pasado martes, día 4 de noviembre, por la ministra de Sanidad, Mónica García, en el que se solicita a las comunidades autónomas el envío de los datos relativos a los programas de cribado de mama, colorrectal y cérvix.

La Consejería de Salud ya respondió en una "carta detallada", el pasado 13 de octubre, en la que se señalaba que los programas de cribado poblacional en Extremadura se ejercen "con rigor técnico, evidencia científica y plena transparencia".

Asimismo, se recordaba que el propio ministerio aún no dispone de un sistema informático operativo que permita la carga, explotación y validación homogénea de los indicadores contemplados en el 'Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud', actualmente aprobado por la Comisión de Salud Pública y en revisión por el grupo de trabajo y la Ponencia de Cribados.

"Ahora, la propia ministra requiere que se remitan aquellos indicadores que estén disponibles y de cualquier manera, reconociendo así la no existencia de una plataforma apta para su envío", ha criticado la Junta en nota de prensa.

Por ello, y a la espera de dicha plataforma que permita la remisión de datos y ante esta nueva indicación, Extremadura ha reiterado su "total disposición a colaborar y proceder al envío de los datos de cribado, como siempre lo ha hecho, con responsabilidad y rigor".

EXTREMADURA SOLICITA UNA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL CISNS

Por otro lado, Extremadura, ha instado al Ministerio de Sanidad a alcanzar una homogeneidad nacional en la edad de incorporación al programa de cribado del cáncer de mama, de modo que todas las comunidades autónomas adopten un criterio común que permita aumentar la supervivencia mediante la detección temprana.

Además, en segundo lugar, insta a potenciar las campañas de sensibilización, con el fin de aumentar la tasa de participación de que garantice un "diagnóstico temprano y tratamiento eficaz".

Asimismo, Extremadura ha solicitado la convocatoria extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), con el objetivo de abordar de manera conjunta dos cuestiones de "especial relevancia" para el conjunto del país como es, la situación actual de los programas de cribado, su implementación y la necesaria coordinación interterritorial y la "creciente necesidad de especialistas sanitarios, que exige una respuesta estructurada, consensuada y eficaz a nivel nacional".

"La Junta de Extremadura mantiene su disposición a seguir colaborando con el Ministerio de Sanidad en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el objetivo común de consolidar un sistema de información robusto, transparente y basado en la evidencia científica, respetando las competencias de cada administración", ha aseverado el Ejecutivo regional.