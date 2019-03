La Junta espera que "en unas semanas" se conozcan los análisis geotécnicos de las grutas encontradas en Cáceres

Publicado 19/03/2019 13:10:25 CET

En una de las cavidades se han hallado restos óseos y "un canto trabajado" pero no hay pinturas

La Junta de Extremadura va a proceder a realizar análisis geotécnicos para conocer la dimensión y la importancia arqueológica y paleontológica de las dos pequeñas cavidades con formaciones geológicas que se han encontrado en la falda de la Montaña de Cáceres, con motivo de las obras de la Ronda Sureste, y espera que "en unas semanas" se conozcan los resultados del estudio.

La consejera de Cultura, Leire Iglesias, y la de Economía e Infraestructuras, Olga García, han visitado este martes las dos pequeñas cavidades que se han encontrado en el tramo comprendido entre la Ex-206 (Carretera de Miajadas) y la primera rotonda de la Ronda Sureste que dará salida al residencial Vistahermosa.

Iglesias ha explicado que, a partir de ahora, se van a realizar estudios geotécnicos para valorar la dimensión real de estas cavidades y determinar cuál es el valor natural y patrimonial, lo que llevará "algún tiempo", pero espera que esto "afecte lo menos posible" a las obras de la ronda.

Tampoco se sabrá la datación de la cueva hasta que concluyan los estudios, por lo que se desconoce si son de la misma antigüedad que otras que se encuentran en el calerizo cacereño como la del Conejar, situada muy cerca de las halladas, o la de Maltravieso.

"Hasta que no hagamos las dataciones no lo sabremos", ha insistido la consejera que ha recordado que Maltravieso estaba datada desde hace tiempo y un último estudio ha resuelto que "nos habíamos equivocado en más de 20.000 años de diferencia", ha concluido.

El hallazgo actual consiste en dos cavidades, en una de las cuales se han encontrado algunos restos óseos y un elemento lítico, en concreto "algún canto trabajado", pero hasta que no concluya el estudio, no se puede decir el alcance arqueológico de lo encontrado. Iglesias insiste en que "no se sabe nada con certeza sobre el contenido real de las cuevas", y ha añadido que el estudio se llevará a cabo según establece la ley y de forma conjunta con las consejerías que están afectadas.

A la pregunta de si se procederá a realizar una excavación cuando se conozcan los informes técnicos, si estos revelan que los restos hallados son importantes, la consejera ha respondido que "depende", porque "a priori" no hay tomada ninguna decisión ya que ahora lo más inmediato es realizar el estudio que espera que dure "lo menos posible".

"Nos comprometemos que en este mismo ejercicio de transparencia que hemos hecho en el día de hoy, que los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente los cacereños y las cacereñas, que tengan interés, puedan conocer al minuto, cuáles son los resultados de las investigaciones que se van a ir haciendo tanto por parte de la Consejería de Economía como por el Área de Medio Ambiente y por supuesto por parte de la Consejería de Cultura en el Área de Patrimonio".

LAS OBRAS SIGUEN AVANZANDO

Respecto a las obras de la Ronda Sureste, la consejera de Infraestructuras ha indicado que el proyecto seguirá avanzando y se trabajará en otros tramos. "Cuando sepamos el alcance de estas cuevas se trabajará aquí o se dará una solución", ha apuntado García.

En el punto del hallazgo las obras están paradas, de momento, a la espera de llevar a cabo los análisis "con profundidad" de las grutas encontradas, pero la consejera ha insistido en que las obras de la Ronda Sureste siguen "con normalidad" y "a buen ritmo". Ya hay ejecutado más de un 20%, por lo que los plazos "no se verían afectados", según ha insistido, y la vía estaría concluida para finales de 2020.

El tramo de Ronda Sureste de Cáceres que está en ejecución abarca unos cuatro kilómetros entre la intersección de la Ex-206 y la glorieta de la Guardia Civil con la N-521. García ha insistido en que "hay que esperar a los resultados", por lo que considera que es "precipitado" saber si hay que modificar el trazado de la vía. "Si hubiera que trabajar en una modificación se le daría una solución rápida", ha subrayado.

La consejera ha explicado que en las obras es normal que surja este tipo de imprevistos y, cuando esto pasa, lo que hay que hacer es "un trabajo profundo" y "ser prudentes" para determinar el alcance de la situación y después "tomar decisiones". "Hay que trasladar un mensaje de normalidad porque no va a ser ni la primera ni la última obra que se vea con circunstancias imprevistas", ha apuntado, al tiempo que insiste en que los técnicos regionales afrontarán este asunto "con mucha profesionalidad".

Respecto a la comunicación con la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, que ayer se congratulaba de este hallazgo que calificó de "auténtica joya", la consejera de Infraestructuras ha dicho que "la comunicación es absoluta" con el ayuntamiento. "No hay problema y esto es algo que nos importa a todos porque la obra de la Ronda Sureste es importante para Cáceres y para el conjunto de Extremadura". "Esta obra es una de las mas emblemáticas de la legislatura", recalca.

"Lo importante es conocer el diagnóstico de la situación para aplicar la medicina lo antes posible. Se trabaja desde el minuto cero para encontrar una solución eficaz, rápida y sólida", ha concluido.