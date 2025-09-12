La Junta de Extremadura concede 48 millones de euros en ayudas a la eficiencia energética para vivienda

Reunióin de la junta con responsables de la Plataforma Afectados del Programa RR345-P3 - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua, ha afirmado que la Junta de Extremadura ha concedido un total de 48.061.775 euros en ayudas a la eficiencia energética para vivienda, dentro de los programas P3, P4 y P5, y ha asegurado que "no hay atasco" en la tramitación de las mismas.

Ha añadido que hay analizados expedientes por valor de 10 millones de euros ante la promesa del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de mayores fondos.

Así lo ha transmitido este viernes en Cáceres a los responsables de la Plataforma 'Afectados del Programa RR345-P3', a los que ha reiterado que los requisitos para recibir estas ayudas figuran en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, del Gobierno de España.

Les ha recordado que en la convocatoria se especifica que las solicitudes deberán estar "debidamente rellenadas" y "acompañadas de todos los documentos exigidos", informa en nota de prensa el Gobierno extremeño.

En la Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de determinados programas de subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se establecen los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la ayuda y plazo de resolución y notificación.

También se indica que la competencia para la ordenación e instrucción del procedimiento corresponde al Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, dependiente de la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación, que realizará de oficio las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.

En cuanto a la competencia para dictar y notificar la resolución del procedimiento, corresponderá al responsable de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

A los efectos de determinar el orden para resolver, se atenderá a la fecha en que la solicitud, debidamente cumplimentada y acompañada de todos los documentos exigidos, hubiere tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

La secretaria general ha indicado que esta convocatoria ya estaba lanzada y gestionándose con este criterio cuando se realizó el cambio de Gobierno autonómico en 2023, "por lo que no podía modificarse a mitad de la convocatoria" ni garantizar la ayuda sin una resolución favorable.

No obstante, las ayudas han llegado hasta las solicitudes presentadas hasta los últimos días de diciembre, concediéndose un total de 48.061.775 euros para los programas P3, P4 y P5.

La Junta de Extremadura acaba de ampliar en 6,4 millones de euros las ayudas para la mejora de la eficiencia energética en edificios de viviendas, y el objetivo de esta ampliación, ha dicho Lidia López, "es dar respuesta a la alta demanda de estas ayudas, que buscan reducir el consumo energético y mejorar la sostenibilidad de las viviendas en la región".