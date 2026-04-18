La Junta de Extremadura concede ayudas de 100.000 euros para la producción de cinco cortometrajes

Archivo - Rodaje de un cortometraje - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes por la que se destinan 100.000 euros en ayudas a la producción de cinco cortometrajes en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026.

Según recoge el DOE, estas ayudas irán destinadas a cinco producciones, cada una de las cuales recibirá 20.000 euros. Así, serán beneficiarias 'Avestruz', de la productora Silencio de Pelís; 'Pistachos', de Filmaker Monkeys; 'María (La portuguesa)', de Novena.Nubes Producciones; 'Adjetivos para un extraño', de Synopsis factory 103 of Communication y 'Despierta', de Héctor Ramos García.

Estos proyectos deberán haberse iniciado a partir del 1 de enero de 2026 y finalizar antes del 30 de junio de 2027. Los proyectos que hayan sido beneficiarios de estas ayudas deberán hacer constar el apoyo en el desarrollo del proyecto por la Junta de Extremadura en todos los materiales de promoción, distribución y publicidad de la producción.

Además, autorizarán a la Junta a exhibir la cinta en circuitos culturales y no comerciales; comunicarán a la Consejería de Cultura la fecha de inicio y de finalización del rodaje y entregarán a la Filmoteca de Extremadura una copia de todos los materiales promocionales editados, debiendo invertir al menos el 50% de los gastos presupuestados en España o en productoras nacionales, según detalla la propia Junta en un comunicado.