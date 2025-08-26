La Junta de Extremadura entrega paja a los ganaderos afectados por los distintos incendios de este verano

La Junta entrega paja a los ganaderos afectados por los distintos incendios de este verano - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, está entregando paja a los ganaderos que se han visto afectados por los distintos incendios de este verano en Extremadura para que puedan alimentar a sus animales.

Así, este martes ha llegado un camión a Tornavacas y está previsto que otro se desplace a Cabezuela del Valle durante esta misma jornada. Además, en los próximos días se seguirán enviando camiones a otros puntos de la geografía extremeña para cubrir esta necesidad de los ganaderos, asegura la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, el Ejecutivo regional apunta que la Dirección General de Agricultura y Ganadería ha estado trabajando en los últimos días para comprar y trasladar esta paja a los ganaderos que lo necesitan con el fin de apoyar a los productores que debido a los incendios no tienen alimento para sus animales, ayudándoles así a hacer frente a esta "difícil situación".