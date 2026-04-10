La Junta de Extremadura espera que el acuerdo de gobernabilidad con Vox llegue "lo antes posible"

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha indicado que espera que el acuerdo de gobernabilidad con Vox llegue "lo antes posible", al tiempo que ha insistido en que se trabaja "desde el primer día" para ello.

"Espero que el acuerdo llegue lo antes posible y, por supuesto, estoy deseando poder contárselo como portavoz del gobierno y que lo hagan también las partes negociadoras para que vean cómo se prioriza y se centra en lo importante", ha asegurado a preguntas de los medios.

Manzano ha incluido entre las cuestiones que forman parte de "lo importante" la mejora de los servicios públicos; cuestiones de fiscalidad, con el objetivo de "seguir devolviendo a las familias aquello que con tanto esfuerzo le cuesta ganar" y en mantener el crecimiento económico de Extremadura, que es "tan esencial para ambos grupos".

Cabe recordar que el PP y Vox mantienen este viernes una nueva reunión en Mérida para intentar cerrar un acuerdo de gobierno autonómico, de forma que la 'popular' María Guardiola pueda ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.

Ambas formaciones ya han mantenido varios contactos estos meses en los que han avanzado en un pacto programático. La última reunión pública se produjo antes de Semana Santa y tanto PP como Vox convocaron a los medios de comunicación a su término.

El próximo 4 de mayo --en plena campaña de las elecciones andaluzas-- termina el plazo previsto para cerrar un pacto de gobierno en Extremadura, ya que, si no hay acuerdo se disolverían las Cortes y se convocarían de nuevo elecciones.

A esta nueva cita en Mérida, asisten los habituales equipos negociadores de PP y Vox. En el caso del PP nacional, ha viajado hasta allí la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela, mientras que el secretario general del PP, Miguel Tellado, está conectado por vía telemática, dado que está en Málaga este viernes por un acto de partido.