La Junta de Extremadura firma un nuevo acuerdo de confidencialidad con una empresa china de sistemas electrónicos

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, durante su visita a una empresa china - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha firmado este lunes un acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) con un proveedor de componentes y sistemas electrónicos con sede en China, cotizado en bolsa y que dispone de una plantilla de más de 5.000 empleados.

La compañía ha pedido "por expreso deseo y mientras avanza el proceso de análisis y toma de decisiones, que no pueden hacerse públicos más detalles sobre el proyecto", aunque en cualquier caso, la empresa ha trasladado a la delegación extremeña que Extremadura "figura entre sus principales opciones para desarrollar esta futura implantación industrial en Europa", ha dicho Santamaría.

Por ello ha destacado el consejero la necesidad de ser prudentes y ha apuntado que la región extremeña es "referente nacional en atracción de inversión en China y el resto de las comunidades con las que competimos están expectantes con los movimientos".

Posteriormente, la delegación extremeño visitó la Automotive Engineering Corporation y mantuvo una reunión con sus representantes. Esta empresa ofrece servicios de cadena completa para fábricas de automoción, que abarcan la planificación y el diseño, las obras civiles, los sistemas de instalaciones generales, así como las líneas de producción y equipos clave, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, cuenta con ventajas competitivas en los ámbitos de la soldadura, la pintura, el montaje final y las baterías, y ha desarrollado de forma autónoma equipos de ensamblaje flexible, rompiendo el monopolio tecnológico extranjero.

La empresa adopta un modelo organizativo con "una sede central y cuatro bases", dos de las cuales se encuentran en Tianjin, que integran las funciones de I+D, ensayos, fabricación e integración de sistemas.

Según destaca, en 2026 la empresa amplió aún más su despliegue internacional y sus negocios cubren actualmente más de 40 países y regiones del mundo. La compañía considera que ambas partes pueden reforzar la cooperación futura en Europa y América Latina y plantea la idea de compartir recursos.

Asimismo, durante la reunión, la empresa manifestó su voluntad de participar en el IV Foro del Vehículo Eléctrico e Hidrógeno Verde de Extremadura en el año 2027.

Durante los encuentros mantenidos con diversas empresas del ámbito industrial y tecnológico, especialmente vinculadas al sector energético y a sus diferentes cadenas de valor, la Junta de Extremadura ha logrado avanzar en nuevas oportunidades de colaboración e inversión, señala.

La Administración regional valora muy positivamente este paso, que refleja el "creciente interés de empresas internacionales por las ventajas competitivas de la región", entre ellas su disponibilidad de suelo industrial, el acceso a energías renovables, su ubicación estratégica y el compromiso institucional con el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.