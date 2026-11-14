La Junta de Extremadura formaliza la venta de cuatro parcelas para un centro de datos en Badajoz

La Junta de Extremadura formaliza la venta de cuatro parcelas para instalar un centro de datos en Badajoz. - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante, ha formalizado la compraventa de cuatro parcelas de suelo industrial en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, en Badajoz, destinadas al proyecto de centro de procesamiento de datos BAZ-01.

La escritura de compraventa se firmó el pasado viernes, 6 de noviembre, con Data Riocaya. Los terrenos adquiridos suman una superficie de 198.605 metros cuadrados. Con esta operación, la empresa dispone del suelo donde prevé construir y explotar el centro de procesamiento de datos BAZ-01, así como desarrollar su infraestructura de suministro. Tras la compraventa, tiene previsto iniciar los trabajos de movimiento de tierras y adecuación topográfica de las parcelas.

El proyecto fue declarado Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia) por la Junta de Extremadura en noviembre de 2025. Data Riocaya es la sociedad promotora del centro de datos de Badajoz y forma parte de Ingenostrum.

En junio de 2026, Iren, compañía especializada en infraestructuras digitales y servicios en la nube para inteligencia artificial y cotizada en el Nasdaq, adquirió el 100% de Ingenostrum, operación con la que inició su expansión en el mercado europeo.