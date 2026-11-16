La Junta de Extremadura licita las obras para construir 100 viviendas protegidas en El Junquillo de Cáceres

Viviendas previstas en El Junquillo de Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la sociedad pública Urvipexsa, ha publicado la licitación de las obras para la construcción de 100 viviendas protegidas, junto con sus correspondientes plazas de garaje y trasteros, de El Junquillo en Cáceres.

La actuación se enmarca en el Plan Habita Extremadura, uno de los programas incluidos en el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026 -2030, la estrategia autonómica diseñada para "incrementar la oferta residencial, facilitar el acceso a una vivienda asequible, impulsar la rehabilitación del parque edificado y favorecer el desarrollo de nuevo suelo residencial en la región", según explica la Junta en nota de prensa.

La licitación contempla un presupuesto base de 17.077.500 euros y un plazo de ejecución de 20 meses, y con la publicación del procedimiento se inicia la fase de contratación de las obras, "un paso decisivo para hacer realidad esta promoción de vivienda protegida en la capital cacereña", según señala.

Apunta el Ejecutivo regional que el proyecto contribuirá a ampliar la oferta de vivienda protegida en Cáceres mediante la construcción de un centenar de viviendas de dos y tres dormitorios, dotadas de terraza, plaza de garaje y trastero.

La promoción, señala, permitirá "dar respuesta a la demanda existente de vivienda asequible por parte de numerosos ciudadanos y familias que buscan acceder a una vivienda en condiciones adecuadas".

La actuación forma parte del conjunto de medidas impulsadas por la Junta de Extremadura para incrementar el parque residencial protegido y favorecer el acceso a la vivienda.

En este sentido, el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030 prevé diferentes líneas de actuación destinadas a promover nueva vivienda protegida, movilizar vivienda disponible, impulsar actuaciones de rehabilitación y facilitar la generación de suelo para futuros desarrollos residenciales.