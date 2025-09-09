La Junta de Extremadura traslada "absoluta tranquilidad" a las familias afectadas por las rutas del transporte escolar

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa en Mérida - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha trasladado un mensaje de "absoluta tranquilidad" a las familias de los alumnos que usan las rutas de transporte escolar cuya licitación ha quedado desierta en la región, ante el inicio del curso escolar este jueves, 11 de septiembre.

El ejecutivo regional "trabaja mañana, tarde y noche" en la solución de este conflicto surgido con algunas empresas que prestan el servicio de transporte escolar, y "hay distintas vías en el ordenamiento jurídico, que sin duda utilizaremos para garantizar la prestación del servicio".

Así lo ha destacado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, a preguntas de los periodistas este martes en rueda de prensa sobre la situación del transporte escolar, tras la denuncia presentada por el Ejecutivo regional la semana pasada a una serie de empresas que no se han presentado al concurso sobre estas rutas, a pesar de que se habían comprometido.

Ante esta situación, Manzano ha reafirmado que la Junta de Extremadura ha "trabajado desde el primer momento para garantizar ese derecho a la educación" a los 7.000 alumnos que utilizan esas rutas de transporte escolar.

(Más información en Europa Press)