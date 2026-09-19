La Junta firma un acuerdo de confidencialidad con una empresa china interesada en implantarse en Extremadura

El consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría (segundo por la derecha), en un evento celebrado en China. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, ha firmado un acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) con una empresa china que estaría interesada en implantarse en la región.

Este acuerdo se ha firmado en el marco de la agenda institucional y empresarial desarrollada en China por el consejero de Economía, quien ha mantenido encuentros con varias compañías especializadas en sectores tecnológicos e industriales de alto valor añadido.

Según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado, la empresa con la que se ha firmado el acuerdo se ubica cerca de Shanghái y está ligada a la cadena de valor del vehículo eléctrico, y en concreto, estaría interesada en abrir sede en Extremadura para, desde ahí, producir para todo el mercado europeo.

La Junta también ha especificado que la empresa pertenece a un grupo que cotiza en bolsa desde hace más de 10 años, dispone de fábricas en tres continentes y tiene una facturación superior a 20.000 millones de euros anuales, dando empleo a más de 30.000 personas.

"Por expreso deseo de la compañía y mientras avanza el proceso de análisis y toma de decisiones, no pueden hacerse públicos más detalles sobre el proyecto. No obstante, la empresa ha trasladado a la delegación extremeña que Extremadura figura entre sus principales opciones para desarrollar esta futura implantación industrial en Europa", ha comentado Santamaría.

Durante los encuentros mantenidos con diversas empresas del ámbito industrial y tecnológico, especialmente vinculadas al sector energético y a sus diferentes cadenas de valor, la Junta de Extremadura ha logrado avanzar en nuevas oportunidades de colaboración e inversión, según agrega el comunicado.

La Junta ha valorado "muy positivamente" este paso, que refleja el "creciente interés" de empresas internacionales por las "ventajas competitivas" de la región, entre las que estarían su disponibilidad de suelo industrial, el acceso a energías renovables, su ubicación estratégica y el compromiso institucional con el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.