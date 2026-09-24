La Junta hará una "revisión profunda" de gastos del Consejo de la Juventud para eliminar los "solapados" con el IJEx

El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, interviene en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha anunciado que el Ejecutivo regional hará una "revisión profunda" de los programas y gastos en los que incurre el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) para eliminar aquellos que están "solapados" con los del Instituto de la Juventud (IJEx)de la región.

"No tiene ningún sentido que estemos pagando proyectos de unos cuando lo pueden hacer otros y además así no multiplicamos por dos el personal", ha asegurado Fernández Calle, para quien eso es "desregulación" y "racionalización del gasto".

El vicepresidente de la Junta ha realizado este anuncio este jueves en respuesta a dos preguntas formuladas en el pleno de la Asamblea por el Grupo Parlamentario Socialista y Unidas por Extremadura tras la emisión de una circular en la que se pide evitar la utilización de determinadas banderas, símbolos o carteles en los Espacios para la Creación Joven en la región.

Al respecto, ha explicado que los motivos que han llevado a su consejería a emitir dicha circular corresponde a razones "reconocimiento y de unidad del servicio" que prestan los Espacios para la Creación Joven distribuidos por Extremadura y que, están "abiertos a todos y no solo a algunos".

En su intervención, el diputado de Unidas por Extremadura David Araújo ha señalado que lo que le molesta a la Junta es que los jóvenes tengan "voz propia" y ha considerado que la Junta ha encontrado una forma "bastante cobarde" de intentar quitarla al llamar "neutralidad al control de la expresión".

"¿Qué les molesta una bandera LGTBI?. ¿Qué les molesta un cartel feminista?. ¿Qué les molesta de una campaña por la igualdad?. ¿Dónde está exactamente el problema?. Si hay un delito, persíganlo. Si hay un delito de odio, persíganlo. Pero si lo que hay es una idea que ustedes no comparten, déjenla que se exprese", se ha dicho.

Por su parte, el diputado del PSOE Aitor Vaquerizo ha asegurado que la Junta tendrá "enfrente" a su grupo si hace "lo que acaba de insinuar" Fernández Calle y cierra el Consejo de la Juventud de Extremadura. "Nos van a tener enfrente como cuando lo intentó Monago", ha incidido.

Al respecto, Vaquerizo ha criticado que la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que es la responsable de las políticas de juventud, no tenga soluciones a los problemas de los jóvenes pero sí para decía "qué pensar, qué hacer o cómo comportarse".

(Más información en Europa Press)