La Junta no participará en la Sectorial de Infancia sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados de Ceuta

El vicepresidente de la Junta y presidente del Grupo Parlamentario Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios. - VOX

MÉRIDA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulacióm, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha informado de que el Ejecutivo autonómico no va a participar en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno de España para abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.

Fernández ha trasladado formalmente a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el rechazo de Extremadura "a cualquier traslado mientras el Estado no haya tramitado y resuelto individualmente la situación jurídica de cada menor", según ha señalado Vox, el partido al que pertenece Fernández, en una nota de prensa.

“Lo que no vamos a hacer es aceptar un reparto automático de menores mientras el Gobierno de Sánchez no haya cumplido con su obligación de determinar qué ocurre con cada uno de ellos”, ha señalado Fernández.

El vicepresidente considera que el Estado debe abrir, instruir y resolver los expedientes individualizados que establece la legislación de extranjería y determinar, atendiendo al interés superior del menor, si procede la reunificación familiar o el retorno a su país de origen. “Extremadura no puede asumir las consecuencias de una competencia que es exclusivamente estatal”, ha defendido.

Vox cree que "la prioridad" debe ser que los menores "estén con sus familias" y que se facilite su retorno cuando legalmente proceda, "evitando decisiones colectivas que puedan dificultar la localización de sus progenitores y retrasar los procedimientos de reunificación".

Fernández ha advertido, además, de que trasladar a estos menores por distintos territorios de España antes de resolver su situación "puede alejarles de sus familias" y "complicar una solución que debería ser rápida, individualizada y garantista".

El vicepresidente ha exigido al Gobierno de España que acredite la situación administrativa de cada menor antes de plantear cualquier traslado y que facilite los expedientes completos, incluida la documentación relativa a su identificación, edad, circunstancias familiares, valoración de su interés superior y resolución sobre su retorno o permanencia en España. “No vamos a aceptar que se convierta a las comunidades autónomas en receptoras de menores mientras el Gobierno no hace su trabajo”, ha afirmado.

Óscar Fernández ha asegurado que la posición de Vox en Extremadura "no responde a una cuestión de oportunidad política, sino a la defensa de las competencias de la Comunidad Autónoma, del cumplimiento de la legislación y, especialmente, del interés superior de los menores".

"Los menores tienen que estar con sus familias. Y si el Gobierno de España tiene constancia de que Marruecos está dispuesto a hacerse cargo de sus ciudadanos, lo que debe hacer es activar todos los mecanismos legales para que puedan regresar con sus familias, en lugar de repartirlos por España”, ha concluido.