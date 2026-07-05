La Junta organiza un nuevo curso de arqueología en el yacimiento de Regina del 6 al 25 de julio

Archivo - Una docena de jóvenes procedentes de Extremadura, Castilla y León, Madrid y Andalucía participado en un curso de arqueología en la Ciudad Romana de Regina - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura llevará a cabo del 6 al 25 de julio un nuevo curso de excavación arqueológica en el yacimiento de Regina Tordulorum, en la localidad pacense de Casas de Reina.

Recuperado en 2025 tras varios años sin celebrarse, el Curso de Arqueología de Regina arranca una edición que estará coordinada por técnicos de la Sección de Arqueología de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y cuenta con la financiación de la Dirección General de Patrimonio y la colaboración de la asociación cultural Iotopía, formada por técnicos del entorno de Llerena que tuvieron la oportunidad de formarse en ediciones anteriores del curso.

En él participarán, además de los técnicos, auxiliares y monitores, doce alumnos-voluntarios y estudiantes de grados de Historia, Arqueología, Historia del Arte, Ciencias y Lenguas de la Antigüedad procedentes de diversas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Madrid o Andalucía, además de Extremadura.

El curso se centrará en tres bloques formativos: el marco práctico, el teórico y el social y participativo. El marco práctico, se desarrollará mediante el aprendizaje de metodología arqueológica en el yacimiento, conocido como Método Harris. Las zonas de intervención estarán ubicadas en el Mercado o Macellum y las Termas Públicas, en la zona central y pública de la antigua urbe romana y donde se llevará a cabo la limpieza, la clasificación y los estudios de los materiales arqueológicos procedentes de la excavación en los laboratorios y almacenes.

El marco teórico estará conformado por charlas formativas impartidas por especialistas en la materia con sesiones de tarde que ahondarán en la historia del yacimiento, en las intervenciones realizadas, la metodología empleada, las nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, la socialización y la divulgación patrimonial.

Además, se llevará a cabo una jornada de participación ciudadana dirigida al público en general. Se trata de una experiencia inmersiva en el yacimiento bajo el nombre de 'El Misterio de Regina'. Se trata de un paseo lúdico y teatralizado, donde los asistentes disfrutarán de una noche de intrigas en un escenario milenario, según ha destacad la Junta de Extremadura en un comunicado.

Además, durante estas jornadas, se llevarán a cabo actividades solidarias en beneficio de Cruz Roja Juventud, unas Jornadas de Puertas Abiertas, que serán un escaparate al aire libre de cómo se desarrolla una intervención arqueológica, y se desarrollará la charla '¿Cómo y dónde picar en una excavación?'.

El curso se complementará con visitas culturales a la zona, donde los alumnos participantes en el curso conocerán el casco histórico de Llerena, el monumento natural de la Mina de la Jayona, la ermita de la Virgen del Ara en Fuente del Arco o la Alcazaba de Reina.

Los objetivos de este curso son facilitar y complementar la formación de los futuros arqueólogos y técnicos de patrimonio, sumando horas prácticas a las teóricas adquiridas en la facultad; formar 'nuevos reginenses', ciudadanos de derecho del antiguo municipio romano, nuevos embajadores del yacimiento; revitalizar y difundir este recurso patrimonial; así como reinvertir en el área circundante al bien patrimonial y en la economía local, realizando, además, acciones cotidianas que ayuden a conformar la percepción del patrimonio arqueológico como oportunidad y complemento a la actividad financiera del municipio.

El curso cuenta, además, con la colaboración del Ayuntamiento de Casas de Reina como anfitrión, que facilita instalaciones para la pernoctación de los asistentes, charlas y espacios comunes, así como medios materiales.