La Junta pide al Gobierno eliminar la nota de corte para los MIR y el PSOE a Guardiola una "estrategia de motivación"

MÉRIDA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha pedido al Ministerio de Sanidad que rectifique en su postura sobre los MIR y que, ante la "falta acuciante de especialistas", éste permita medidas como la elección presencial y la eliminación de la nota de corte.

Mientras, la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha reconocido que el "fracaso" en la incorporación de los MIR "año tras año" es un "problema estructural" del sistema nacional de salud, y ha pedido a la Junta que tenga "voluntad de acuerdo" con el Gobierno de España y con el resto de CCAA para alcanzar medidas conducentes a "mejorar" la situación.

También, a corto plazo, ha pedido a la Consejería de Salud la puesta en marcha de una "estrategia de motivación, incentivación" para que los MIR que terminarán en mayo su formación y que eligieron Extremadura en 2020 no se vayan de la región.

De este modo se han pronunciado García Espada y Gil Rosiña durante la sustanciación de una pregunta formulada por esta última en el pleno de la Asamblea de este jueves sobre el proceso de adjudicación de plazas MIR en la comunidad.

Al respecto, la consejera de Salud ha indicado que el proceso de adjudicación MIR muestra "claros signos de agotamiento", y ha recordado que el actual es el "MIR con mayor número de vacantes de la historia", al tiempo que ha defendido que la adjudicación de plazas "debe ser un método de ordenamiento para los profesionales ya graduados y no un impedimento más para ser especialistas".

Además, ante la "falta acuciante de especialistas", García Espada ha considerado "inverosímil" que se establezca nota de corte que "impide el acceso a especialista a médicos ya formados". "Es inverosímil, es inexplicado, es un despropósito que el ministerio prefiera dejar plazas vacantes teniendo médicos con interés por ocuparlas", ha dicho.

De igual modo, ha defendido las medidas puestas en marcha por el actual Gobierno regional en esta materia y que "nunca se han visto antes" en la comunidad.

Así, ha destacado que en 2024 "todos" los MIR van a cobrar su paga extra completa, mientras que con el PSOE en el gobierno "iban a juzgado para poder ganársela"; y que la Junta ofrece contratos de hasta tres años de duración, mientras que el PSOE ofrecía "contratos de un día".

Finalmente, la consejera ha explicado que Extremadura forma cada año a 132 graduados en Medicina y oferta 224 plazas MIR, así como este año 49 vacantes (todas ellas de Medicina Familiar y Comunitaria). "Es decir, hemos fidelizado a un número similar a los egresados, 132, y atraído a 43 médicos más, pero no es suficiente. La preocupación es máxima y por ello desde el Gobierno de María Guardiola y en tiempo récord hemos establecido condiciones de mejora", ha remarcado.

EL PSOE PIDE A LA JUNTA "VOLUNTAD DE ACUERDO"

Por su parte, tras ironizar con "qué ha pasado para que los nuevos MIR no hayan elegido masivamente Extremadura" si ya lleva 10 meses María Guardiola en el gobierno regional, Gil Rosiña ha criticado la "soberbia, paneles y desprecio" de Sara García desde que es consejera de Salud. "Todo menos trabajar por la sanidad en Extremadura", ha añadido.

Ha afirmado que la falta de médicos en algunas especialidades y el "fracaso" en la incorporación de los MIR "año tras año" es un "problema estructural" del sistema nacional de salud, y ha añadido que además este año la situación de Extremadura es "calamitosa" porque "ni siquiera en la repesca se ha conseguido mejorar los datos".

Ha preguntado igualmente si la Junta apoya que el Ministerio de Sanidad se haya abierto a la posibilidad de hacer una "reflexión" sobre un proceso de elección de plazas MIR "no adecuado en los tiempos actuales"; y ha incidido en que "éste es un problema multicausal" y que entre las razones para explicarlo está "el cambio sociológico producido, que los médicos jóvenes hoy pueden elegir si trabajan o no y no les supone un problema la movilidad en sus años MIR".

De este modo, la diputada socialista ha pedido a la Consejería de Salud "a largo plazo capacidad de análisis del problema, voluntad de acuerdo con el Gobierno de España y con el resto de las CCAA, medidas conducentes a mejorar el sistema que desde luego no pasa por eliminar la nota de corte, porque de facto la nota de corte no existe porque en estos momentos está en el suelo".

También, en el "corto plazo" ha preguntado si la consejería contempla alguna "estrategia de motivación, incentivación" para que los MIR que terminarán en mayo su formación y que eligieron Extremadura en 2020 no se vayan. "¿Cuáles son las medidas que trabaja su departamento? ¿Va a mantener la consejería el acuerdo al que llegó el gobierno socialista en la Mesa Sectorial de Sanidad para cubrir las zonas de difícil cobertura de Extremadura?", ha preguntado.

Finalmente, Gil Rosiña ha exigido que la consejera de Salud cambie la "actitud" demostrada hasta ahora. "Bájese al terreno, al que le dicen los artículos de opinión y tenga respeto y trabaje por la sanidad, traiga medidas que nosotros las discutiremos y si nos parece que son conducentes a mejorar el sistema y los problemas estructurales que tiene va a contar con el apoyo de este grupo, pero bájese al terreno también un poquito de la humildad", ha pedido a la consejera.