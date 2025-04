La Junta pide al Gobierno más recursos en vivienda porque ha cumplido los "hitos" establecidos y puede gestionar "más"

BADAJOZ, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo, ha insistido este miércoles en que los recursos que el Estado destina a Extremadura en materia de vivienda "son insuficientes", por lo que ha pedido al Gobierno central que destine a la comunidad autónoma más financiación en esta área, porque la región ha cumplido con los "hitos" establecidos y puede gestionar "más".

Así lo ha manifestado durante la inauguración del Foro Vivienda, organizado por La Crónica de Badajoz, y que aborda durante la jornada de este miércoles la problemática del acceso a la vivienda que se vive en todo el país. "Necesitamos más. Más implicación del Estado. Más financiación. Más diálogo y menos dogmatismo", ha recalcado, por lo que ha pedido la colaboración entre todas las administraciones públicas para dar solución a este problema.

Martín Castizo ha resaltado que la vivienda no es sólo un derecho constitucional, sino también la base sobre la que se construye un proyecto de vida. "Sin vivienda, no hay arraigo, no hay familia, no hay desarrollo personal, ni hay futuro posible para los jóvenes, para las parejas, para los mayores que desean volver a sus pueblos. Y, sin vivienda, tampoco hay verdadera igualdad de oportunidades", ha señalado.

A este respecto, ha destacado que el Gobierno de María Guardiola "ha hecho de la política de vivienda una prioridad transversal, no una consigna electoral, sino un compromiso real", y ha recordado algunas de las medidas puestas en marcha, algunas de ellas específicas para el mundo rural, como la línea prevista este año de ayudas para rehabilitación y conservación en municipios de menor tamaño, dotada con cuatro millones de euros, para ayudar a que los jóvenes no se marchen de sus pueblos.

Precisamente para los jóvenes, el consejero ha recordado el aval joven para la compra de su primera vivienda, que ya ha ayudado a cerca de 450 jóvenes de hasta 36 años de edad a dar ese "importante primer paso", indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Al margen de las "numerosas" medidas fiscales que el Ejecutivo regional está llevando a cabo, también ha recalcado el "compromiso" de impulsar la construcción de más de 3.000 viviendas protegidas en esta legislatura, con una inversión de 400 millones de euros, en colaboración con once entidades financieras; así como las 232 viviendas en marcha en Badajoz, Cáceres, Mérida y Almendralejo mediante la colaboración público-privada para alquiler asequible.

Durante su intervención, el titular extremeño de Vivienda ha comentado también que a lo largo del primer semestre de ese año se licitarán 108 viviendas de promoción pública en más en 25 municipios, por importe de 16,5 millones de euros.

Asimismo, ha avanzado que se está tramitando el Decreto de Simplificación en materia de vivienda, que incluye medidas para la agilización de las calificaciones de VPO y otros trámites vinculados a estas viviendas, que se está elaborando un inventario de suelos de titularidad pública y privada para facilitar la nueva construcción de vivienda, y que se están analizando los suelos de titularidad de la Junta de Extremadura, con destino residencial de cara a proponer la construcción de nuevas viviendas protegidas, tanto en régimen de compra como en alquiler.

Estas y otras medidas puestas en marcha por el actual Gobierno extremeño son "realistas y eficaces" frente al problema de la vivienda.

LEY DE VIVIENDA INEFICAZ

Todo lo contrario, ha señalado el consejero, que lo que está haciendo la actual Ley de Vivienda. "Esa norma que, según se nos dijo, venía a democratizar el acceso a la vivienda. Y que, en la práctica, ha reducido la oferta, paralizado a promotores y hecho huir a propietarios del mercado del alquiler", ha insistido.

El resultado, ha dicho, es que "hay menos viviendas disponibles, los precios son más altos y hay una sensación generalizada de inseguridad jurídica". "Exactamente lo contrario de lo que se prometía", ha sentenciado.

Sin embargo, "en Extremadura, por suerte, la ley nos da la opción de no aplicarla; y eso es lo que hemos hecho: decir no a declarar zonas tensionadas, ya que la declaración de mercado tensionado no solucionaría el problema habitacional en Extremadura". A su juicio, no se trata de declarar mercados tensionados, sino de liberar suelo, rehabilitar, agilizar licencias, colaborar con el sector, y fomentar un urbanismo moderno, ágil y realista.

"En Extremadura lo tenemos claro: mientras otros ponen puertas al mercado, nosotros queremos dar llaves. Llaves para entrar, para quedarse, para volver", ha concluido el consejero.

En este foro también participan la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua; y el director general de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, Saturnino Corchero Pérez.