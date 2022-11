La Junta premiará a empresas extremeñas que sirvan como referente para inculcar la cultura emprendedora en la región

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha convocado los Premios Extremadura Región Emprendedora, así como las ayudas para el desarrollo de actividades de promoción del emprendimiento, con el objetivo de fomentar e impulsar la cultura empresarial en la comunidad autónoma.

Junto a estos premios, dotados con hasta 9.000 euros por empresa, también se han convocado unas subvenciones de hasta 5.000 euros para el desarrollo de actividades que promocionen la cultura emprendedora en la región.

Ambas actividades se desarrollarán en el marco del Mes del Emprendimiento, en marzo de 2023, y tienen como finalidad última dotar a la sociedad extremeña de referentes que impulsen la iniciativa emprendedora en una comunidad que cuenta con una serie de condicionantes que la dificultan.

Según ha señalado la directora general de Empresa, Ana Vega, en la presentación en rueda de prensa de ambas convocatorias, publicadas en el Diario Oficial de Extremadura de este pasado jueves, esta falta de cultura empresarial afecta particularmente a los países latino, mientras que en los anglosajones está más arraigada.

En el caso de Extremadura, además, tiene que ver con su tradición agrícola y también con su dispersión geográfica. "Somos muy poca población en un territorio muy extenso", de modo que "cuando hay más población hay mas empresas porque se genera más actividad", y esto, a su vez, produce un "efecto contagio".

Según Vega, la creación de empresas tiene mucho que ver con ese "contagio" y con tener "referentes", de ahí que otorgue tanto valor a es estas actividades porque "en la sociedad extremeña no conoce cuánto talento, cuantas empresas exportan, que están haciendo "las cosas muy bien", con productos y servicios "excelentes", y de los cuáles no la sociedad no se siente orgullosa "porque no se conocen".

