La Junta publica las ayudas de hasta 20.000 euros para fomentar la seguridad y la salud laboral en la región

MÉRIDA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este jueves una resolución por la que se convocan las subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud laboral en las empresas para el año 2026.

En concreto, estas ayudas están destinadas a la sustitución de andamios de trabajo por sistemas de andamios modulares; a instalaciones y sistemas para el control en el origen de agentes químicos peligrosos y agentes cancerígenos o mutágenos; y a la adaptación y/o sustitución de equipos de trabajo en centros de trabajo del beneficiario.

También, a la sustitución de recipientes a presión y/o depósitos de almacenamiento de fluidos combustibles o productos químicos peligrosos; a estudios de valoración higiénica de exposición de trabajadores a radón y exposición a sílice cristalina; a atmósferas explosivas (ATEX); a la adquisición de equipos de medición y control de condiciones respiratorias para trabajos en espacios confinados; y, por último, a adaptaciones y/o sustitución de puertas y portones de accionamiento mecánico o manual.

Para ello, la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destina un presupuesto de 194.990 euros.

La cuantía de las subvenciones será del 50 por ciento del coste de la inversión, con un límite de 20.000 euros por beneficiario, informa en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

Las inversiones deben realizarse a partir de la publicación de esta convocatoria en el DOE y como máximo hasta el próximo día 30 de junio.

BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas y sus agrupaciones, siempre que tengan personas trabajadoras por cuenta ajena, que tengan actividad económica en Extremadura y realicen las inversiones objeto de subvención.

También las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, cumplan los requisitos.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles, es decir, desde este viernes, 16 de enero, al próximo 5 de febrero.

El procedimiento se tramitará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica.

El procedimiento electrónico completo estará ubicado en el Punto de Acceso General Electrónico de la Junta.