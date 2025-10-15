La Junta reafirma que la subida salarial de 1.120 euros al año que ofrece a los docentes los sitúa "en la media nacional

Archivo - Concentración frente a Presidencia de la Junta de Extremadura para pedir la homologación salarial de los docentes, en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha reafirmado que la subida salarial de 1.120 euros al año (80 euros mensuales en 14 pagas) que ha ofrecido a los docentes de la región los sitúa "en la media nacional", y en una "posición ventajosa" con respecto a otras comunidades autónomas.

Así lo destacan fuentes de la Consejería de Educación a Europa Press con motivo de la reunión prevista para este jueves 16 de octubre, entre sindicatos docentes y la Junta de Extremadura para negociar sobre el salario.

Según señala la Consejería de Educación, la subida de 80 euros mensuales en 14 pagas que ha propuesto a los docentes tendría pleno efecto en el ejercicio de 2026, y supone un impacto de más de 23 millones de euros para las arcas autonómicas.

Una subida salarial que sitúa a los docentes de Extremadura "en una posición ventajosa respecto a otras comunidades", ya que teniendo en cuenta variables como el PIB regional, el coste por hora de cada región o el número total de horas lectivas, los profesionales extremeños se sitúan por encima de la media española, señalan desde la Consejería de Educación.

Y es que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de portales especializados en educación, los maestros extremeños se encuentran actualmente en el decimocuarto puesto de todas las regiones del país, con un salario bruto anual de 33.830,16 euros, mientras que con la subida salarial que propone la Junta de Extremadura, pasarían a percibir un salario bruto de 34.950,16 euros anuales, con el que subirían cuatro puestos y pasarían al décimo lugar en el ranking de regiones.

Con este incremento, los maestros extremeños se sitúan en salario por encima de los otros regiones como La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña o Asturias, según apuntan fuentes del Ejecutivo.

PROFESORES

En el caso de los profesores extremeños, que actualmente perciben un salario bruto mensual de 38.178,44 euros, alcanzaría los 39.298,84 euros con la subida planteada por la Consejería de Educación.

En ambos casos, señala la Junta que "ambos cuerpos se colocarían con salarios situados en la media nacional", teniendo en cuenta el sueldo, el complemento de destino, el complemento específico general y el complemento específico de Comunidad Autónoma.

En ese sentido, apuntan que teniendo en cuenta otras variables, la mejora de los docentes "es más notable" con la subida de propone el Ejecutivo, ya que en el caso de los maestros, Extremadura ocuparía actualmente el tercer puesto en materia salarial teniendo en cuenta el PIB regional, y pasaría al segundo puesto al aplicarse la subida de la Junta.

Además, subirían del octavo hasta el quinto puesto en la comparativa salarial, "muy por encima de la media, teniendo en cuenta el coste por hora".

En el caso de los profesores, que ocupan en la actualidad el cuarto mejor puesto, según la ratio sueldo - PIB, solo por detrás de La Rioja, Cantabria y Navarra, y observando la variable del coste por hora, los profesores de Extremadura estarían por encima de la media nacional, señalan desde la Consejería de Educación.

Unos datos que han sido facilitados por la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria de Extremadura (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP) con las que tienen previsto volver a reunirse este jueves a las 10,00 horas, para tratar sobre el salario.