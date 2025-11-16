La Junta rebaja a situación operativa 0 el Plan Inuncaex en las comarcas del norte de Cáceres

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con paraguas. Imagen de archivo - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

CÁCERES, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, y director del plan, Abel Bautista, ha firmado este domingo, a las 00,00 horas, la desescalada de situación operativa 1 a situación operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex) en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres.

Cabe recordar que esta alerta fue declarada el pasado jueves con base en los parámetros hidrológicos y meteorológicos previstos para la provincia cacereña por fuertes lluvias, que permitían prever la posibilidad de inundaciones.

En estos momentos, la estación SPIDA de Valdeíñigos se mantiene en nivel amarillo, manteniéndose estable, según ha precisado la Junta de Extremadura en nota de prensa este domingo.

