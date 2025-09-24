La Junta reformará la ley de Conservación de la Naturaleza y la de Protección Forestal para adaptarlas al mundo rural

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Francisco Ramírez, en su comparecencia en la Asamblea para informar sobre líneas generales de su departamento - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura reformará la Ley de Conservación de la Naturaleza y la de Protección Forestal dentro de su objetivo de compatibilizar la protección y cuidado de los montes con el desarrollo económico y social, así como de afrontar las "necesidades reales" del mundo rural.

De este modo lo ha avanzado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, Francisco Ramírez, quien ha considerado que "quizás" en la región hasta ahora se ha protegido "más al medio ambiente que a las personas" y ha defendido, por tanto, que la política de gestión forestal "no puede hacerse de espaldas a la realidad".

Así, en una comparecencia a petición propia en comisión de la Asamblea para informar sobre las líneas generales de su departamento, Ramírez ha reconocido que existe una legislación "alejada de la realidad" de los montes que, a juicio de la Administración autonómica, debe ser reformada.

"Bajo la premisa de la protección tratan de imponernos también un modelo de gestión que se aleja a las necesidades reales del monte. Habrá que cambiar las leyes y sentarse con los afectados y hacer una política forestal que garantice la protección del medio ambiente y las necesidades reales del mundo rural, y no de espaldas a los pueblos", ha sentenciado.

Con ello, ha avanzado que la Administración autonómica impulsará reformas legislativas concebidas "para quienes realmente cuidan y trabajan los montes". Entre ellas, la de la Ley de Conservación de la Naturaleza para flexibilizar la norma de modo que se puedan realizar actuaciones tradicionales compatibles en los espacios naturales.

También ha indicado que será reformada la Ley de Protección Ambiental de Extremadura, de la que se eliminará la obligación de presentar una evaluación ambiental abreviada en aquellas actuaciones relacionadas con la prevención y con prácticas tradicionales de cultivo.

(((Más información en Europa Press)))