La Junta refuerza los controles contra la caza furtiva en Extremadura durante la berrea del ciervo

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo extremeño ha reforzado los dispositivos especiales de control y disuasión frente a la caza furtiva en distintas comarcas de la región, en el marco de la época de berrea del ciervo, periodo de especial vulnerabilidad para la fauna silvestre que coincide con la celebración de recechos y aguardos nocturnos.

Reforzados durante las últimas semanas, los operativos, desarrollados en días alternos y en diferentes puntos de la comunidad, han permitido detectar y neutralizar diversas prácticas ilícitas, según ha informado este domingo la Junta de Extremadura en nota de prensa.

De este modo, el mes pasado, en el Coto Social de Cañamero (Cáceres), los Agentes del Medio Natural sorprendieron a dos individuos que practicaban la caza furtiva durante la noche. Los sospechosos portaban un arma de fuego provista de silenciador y visor térmico, ambos elementos prohibidos para la actividad cinegética. Además, carecían de autorización para cazar en el citado coto.

Del mismo modo, a principios de este mes, en la misma comarca de Las Villuercas, los agentes localizaron a un varón oculto entre la vegetación, portando un arma cargada y lista para su uso. La investigación reveló que se trataba de una escopeta de aire comprimido modificada ilegalmente para disparar cartuchos de caza, lo que constituye un grave incumplimiento de la legislación. Acto seguido, el arma fue intervenida y puesta a disposición de la Intervención de la Guardia Civil.

Ese mismo fin de semana, en la comarca de La Siberia, los agentes del Medio Natural realizaron inspecciones rutinarias de vehículos en el término municipal de Fuenlabrada de los Montes. Durante la noche del 2 de septiembre, localizaron en distintos automóviles visores nocturnos acoplables a rifles, así como un silenciador oculto en el interior de uno de los vehículos. Estos elementos, además de estar expresamente prohibidos para la caza, suponen una modificación ilegal de las armas.

Todas las actuaciones fueron documentadas mediante las correspondientes diligencias, que ya se han trasladado a las autoridades competentes. Las conductas detectadas pueden acarrear sanciones administrativas y responsabilidades penales, con multas de cuatro a ocho meses, penas de prisión de seis meses a dos años y la inhabilitación especial para el ejercicio de la caza por un periodo de dos a cinco años.