La Junta refuerza la seguridad vial en la EX-363 y mejora la protección de los motoristas en la red autonómica

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha visitado el desarrollo de los trabajos de mejora de seguridad vial en la EX-363, acompañado por el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura está ejecutando las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera EX-363, entre las localidades de Talavera la Real y La Albuera, una actuación incluida en el programa autonómico destinado a reforzar la seguridad de la red regional de carreteras mediante intervenciones específicas en distintos puntos de la comunidad.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha visitado el desarrollo de los trabajos acompañado por el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero, para comprobar el avance de una actuación orientada a mejorar las condiciones de circulación y aumentar la seguridad de los usuarios de esta vía.

Las obras se desarrollan en un tramo de 720 metros, entre los puntos kilométricos 1+480 y 2+200, e incluyen la renovación del firme, la mejora de la señalización y el refuerzo de los elementos de protección de la carretera.

Actualmente se está llevando a cabo el fresado del pavimento existente para la posterior extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente, una actuación que permitirá mejorar la adherencia y el confort de la calzada. Una vez finalizados estos trabajos, se renovarán las marcas viales y se instalarán 60 metros lineales de barrera de seguridad.

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