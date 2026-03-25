La Junta replica a CCOO que el acuerdo firmado contemplaba el abono de la subida a todos los docentes "sin excepción"

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha replicado a CCOO que el acuerdo firmado entre la Consejería de Educación y la mayoría de las organizaciones representativas del sector contemplaba el abono del incremento retributivo del 2 por ciento a todos los docentes "sin excepción".

Por ello, las recientes resoluciones judiciales, como la de que ha informado CCOO, "no alteran el fondo de la cuestión", ya que la administración educativa autonómica ya había establecido y está ejecutando un calendario de pago que "asegura el abono completo de las cantidades debidas".

"Se trata, por tanto, de un proceso en marcha, acordado con el sector y que se está cumpliendo en los términos previstos. La Junta reitera su compromiso con los profesionales de la educación y con el diálogo como herramienta fundamental para alcanzar soluciones equilibradas y sostenibles", han destacado fuentes de la Consejería de Educación a Europa Press.

En esta línea, la Junta ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y claridad" ante las informaciones recientes relativas al abono del incremento retributivo del 2 por ciento correspondiente al ejercicio 2020 en la enseñanza concertada.

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