La Junta subraya que el Infoex cuenta ahora con más medios y personal que en el último año de gobierno del PSOE

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en el pleno de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha defendido que en 2026 el Infoex tiene "más medios materiales" y "más medios humanos" que en el último año de gobierno del PSOE en la región, lo que lleva a que el dispositivo se encuentra ahora en "mejor situación".

Así, durante su intervención en una interpelación de Unidas por Extremadura este jueves en el pleno de la Asamblea sobre políticas generales en el Infoex, ha remarcado que el Gobierno de Guardiola "invierte hasta el triple de lo que invertía el PSOE en prevención", aunque ha reconocido que hay que "seguir mejorando los medios materiales, los medios humanos y seguir dando pasos y avanzando en materia de prevención".

Entre las "cosas que quedan por hacer", ha citado que hay que avanzar en la implantación del plan de recursos humanos, que tal y como ha resaltado ya ha permitido en todo caso subir el salario a los bomberos del Infoex (seis euros/día por disponibilidad en 2025, otros 12 euros en 2026, y 22 euros en 2027, que suponen 1.400 euros anuales más en 2026 y 2.596 euros anuales más en 2027).

A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura, Unidas por Extremadura, ha pedido a la Junta que abandone la "propaganda" en materia de incendios y que para estar "a la altura" de las emergencias en esta materia trabaje para garantizar un "adecuado" y "eficiente" funcionamiento del Infoex.

De igual modo, ha reclamado al Ejecutivo regional como alto "vital" que aplique una "verdadera" política de prevención forestal que haga que los municipios rurales extremeño sean "lugares más seguros, más protegidos frente al fuego", aplicando para ello "inversión" y "escuchando a los profesionales".

"Yo creo que está bastante claro que a los profesionales del Infoex no se les puede pedir únicamente que estén a la altura de las emergencias. La Administración también debería estar a la altura de quienes las afrontan", ha defendido De Miguel, quien ha pedido a la Junta que aclare el motivo por el que este año la época de peligro alto de incendios comenzó a aplicarse en la comunidad el 1 de junio, semanas después de los primeros incendios y las altas temperaturas ya en mayo.

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