Un juzgado reduce de 67 a 9 millones la cantidad que el Ayuntamiento de Cáceres debe pagar al Canal de Isabel II

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CÁCERES, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres ha reducido de 67 a 9 millones el monto que finalmente deberá abonar el Ayuntamiento de Cáceres frente a la reclamación que hacía la empresa Canal Isabel II por un desequilibrio financiero desde el inicio de la concesión del servicio del agua.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha tomado este viernes conocimiento de la sentencia nº 97/2026, de 21 de julio, donde el juzgado avalaría la tesis del equipo de gobierno, de manera que finalmente el consistorio tendrá que abonar 8,3 millones de euros a la empresa junto a 614.683 euros por el alquiler y el mantenimiento de contadores por el periodo entre 2015 y 2023.

Por su parte, Canal de Isabel II reclamaba 29,6 millones de euros hasta diciembre de 2023, a los que posteriormente añadió otros 37,6 millones de euros hasta el final del contrato, lo que elevaba el importe a un total de 67,2 millones de euros, según el comunicado remitido por el Ayuntamiento de Cáceres.

El origen del litigio, prosigue el consistorio en su comunicado, se remonta a las reclamaciones planteadas por la empresa concesionaria, que "solicitaba una compensación millonaria alegando un desequilibrio financiero en la concesión desde sus inicios".

Frente a ello, en diciembre de 2024, el pleno municipal estimó parcialmente dicha solicitud fijando un tope máximo de 8,3 millones de euros, pero aplicando deducciones al considerar "desproporcionadas" las pretensiones de la concesionaria.

"La resolución del juzgado cacereño ratifica en lo fundamental los criterios del ayuntamiento y desestima los aspectos clave del recurso de la empresa", ha resaltado el consistorio.

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