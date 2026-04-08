Kata Tütto afirma que el Premio Carlos V refuerza la responsabilidad de los líderes europeos por mantener fuerte a la UE

Archivo - La presidenta del CdR, Kata Tüttö. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto, ha señalado que el Premio Europeo Carlos V otorgado a esta institución es un reconocimiento a la "conexión, capacidad y responsabilidad" de los líderes europeos de mantener "fuerte" a la Unión Europea.

Dicho premio se entregará en una ceremonia el próximo 12 de mayo en el Monasterio de Yuste, presidida por el Rey Felipe VI, y que recogerán la presidenta de este organismo, Kata Tütto, y el copresidente del comité y presidente de Andalucía, Juanma Moreno, tal y como ha anunciado este miércoles la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola.

"Es un gran honor recibir el Premio Europeo Carlos V. Como presidenta del Comité Europeo de las Regiones, representamos la voz de las ciudades y regiones en la toma de decisiones europeas", señala Tütto en un vídeo difundido por Fundación Yuste, recogido por Europa Press.

La dirigente europea subraya que este organismo da voz a las ciudades y regiones de toda Europa en la toma de decisiones europeas, en Bruselas, aportando además su "experiencia diaria" y sus "realidades" dando forma a la toma de decisiones y asimismo, traducen "las visiones europeas en realidad" en sus respectivas comunidades.

"Somos quienes conectamos la formulación de políticas con el terreno", añade Tütto, quien advierte sobre la "desconexión" de las políticas, ya que cuando estas se vuelven "distantes y abstractas, desconectadas de la vida diaria de las personas, Europa se debilita".

Tütto hace referencia asimismo a las "múltiples tormentas" que golpean al viejo continente en la actualidad, entre las que destaca las geopolíticas, climáticas, energéticas o digitales, por lo que resulta "más importante que nunca mantener fuerte a la Unión Europea desde dentro".

"Esta es la responsabilidad de los líderes a todos los niveles, y está aumentando la responsabilidad del liderazgo local", afirma la presidenta del Comité de las Regiones, que expone que se invierte en esta "conexión" para vincular la formulación de políticas con el terreno, pero también se apuesta por "conexiones horizontales", conectando "ciudades con ciudades, regiones con regiones, líderes con líderes, en toda Europa".

"Cuando invertimos en esta conexión, fortalecemos el tejido de la Unión Europea desde dentro de nuestras fronteras y más allá", subraya Tütto, que recibe este premio como un "reconocimiento a esa conexión, capacidad y responsabilidad de los líderes europeos de mantener fuerte a la Unión Europea".