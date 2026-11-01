Un laboratorio drag y un podcast itinerante, entre las actividades que completan el FestCineQueer de Extremadura

Cartel de la 29ª edición del FestCineQueer de Extremadura. - FUNDACIÓN TRIÁNGULO

BADAJOZ, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXIX Festival Internacional de Cine LGTBI de Extremadura (FestCineQueer) ya ha dado a conocer su programación completa, que se extenderá desde el próximo viernes, 6 de noviembre, hasta el domingo 15 de noviembre, y que recorrerá un total de 22 municipios.

Así, el volverá a convertir Extremadura en un gran espacio de encuentro en torno al cine y la diversidad con diez días para disfrutar de historias que llegan desde distintos lugares del mundo y para acercarse, a través de la cultura, a las diferentes realidades LGBTI a través de actividades como un Laboratorio Drag o un podcats itinerante.

Esta edición extenderá su programación por 22 municipios extremeños, combinando las grandes sedes habituales del festival -como Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, Almendralejo o Villanueva de la Serena- con propuestas en localidades de distintos puntos de la región. Una apuesta por un festival descentralizado y cercano, que utiliza el cine como herramienta para generar conversación, reflexión y participación allí donde se encuentra el público.

Por un lado, la programación reunirá una Selección Oficial de Largometrajes y Cortometrajes con una amplia propuesta de actividades paralelas. Cinefórums, coloquios, talleres, encuentros y acciones participativas abordarán cuestiones como las masculinidades, la memoria LGBTI, la creación drag, la moda y la identidad, la diversidad en el ámbito rural o las experiencias de mujeres lesbianas, bisexuales y trans.

Entre las propuestas destacadas se encuentran la gala de inauguración, que se celebrará el viernes en la Filmoteca de Extremadura de Cáceres, y a la de clausura, que será el 14 de noviembre en el Palacio de Congresos 'Manuel Rojas' de Badajoz; un laboratorio drag, esto es, un taller intensivo que llevará la creación de personajes y la expresión escénica al terreno audiovisual; y diálogos sobre moda, identidad y diversidad, que servirán como encuentros en torno a la moda como forma de expresión cultural y construcción identitaria.

También habrá muestras de arte drag, una propuesta para conocer la historia, evolución y dimensión artística del drag, y el podcast en directo 'Mi pueblo también es mi orgullo', que distintas localidades para conversar sobre las realidades LGBTI en el entorno rural.

Igualmente, se celebrará la iniciativa de 'Desenfocadas', con proyección y coloquio en torno a las experiencias y visibilidad de mujeres lesbianas, bisexuales y trans.

Toda la programación del festival ya está disponible en su página web, según ha indicado la Fundación Triángulo en un comunicado.