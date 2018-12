La Ley de Conciertos Sociales y la de para una Administración más Ágil centran el pleno de la Asamblea de este miércoles

Publicado 03/12/2018 18:34:34 CET

El pleno de la Asamblea de Extremadura del próximo miércoles, día 5, incluye en su orden del día la votación final del dictamen de la Ley de Conciertos Sociales, además del debate de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Podemos a la propuesta de ley para una Administración más ágil en Extremadura.

Cabe destacar que ambas propuestas de ley han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, y que en el caso de la de Conciertos Sociales se abordará el debate de enmiendas parciales que planteen los grupos parlamentarios y se votará de forma definitiva el texto.

Estas iniciativas centrarán la próxima sesión plenaria, que también incluye la elección del secretario primero de la Mesa de la Cámara, en sustitución del diputado de Podemos Eugenio Romero, quien ha abandonado su escaño y la actividad pública por motivos personales.

Tras estas propuestas de ley será el turno de una propuesta de impulso del PP en la que se instará a la Junta de Extremadura a comunicar formalmente al Gobierno de España y a las Cortes Generales el rechazo de la región al establecimiento de peajes, bajo cualquier modalidad, que grave la utilización de las autovías, y a comprometerse a no imponer peajes en las dos autovías de titularidad autonómica, la EX -A1 y EX -A2.

Finalmente, y en el turno de preguntas al Consejo de Gobierno, la diputada de Ciudadanos María Victoria Domínguez preguntará por el grado de cumplimiento que tiene con la Junta de Extremadura la Administración General del Estado respecto a la financiación del Sistema de la Autonomía y Atención a la Dependencia.

También el diputado no adscrito Juan Antonio Morales preguntará por la valoración de la Junta de Extremadura del funcionamiento del servicio de ambulancias que presta la empresa Tenorio en la comunidad autónoma.

Además, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón preguntará por los proyectos se van a ver afectados por el hecho de incluir en el estado de ingresos de los Presupuestos para 2019 una partida con 300 millones de euros "sin garantizar".

Mientras, el diputado 'popular' José María Saponi se interesará por si el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, considera que el plan de traslado al nuevo hospital de Cáceres está siendo el adecuado.

Y, por último, la parlamentaria del PP Eva María Pérez Zamora preguntará cómo va a acometer la Junta de Extremadura los anuncios realizados en relación con la carrera profesional y el incremento salarial de los funcionarios con unos Presupuestos para 2019 que, en su opinión, "no lo contemplan".