Liberadas tres mujeres retenidas y explotadas sexualmente en un club de Badajoz

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que, presuntamente, explotaba sexualmente a mujeres de origen latinoamericano en un club de la provincia de Badajoz, donde han sido liberadas tres víctimas de trata.

La organización captaban a mujeres de origen latinoamericano bajo falsas promesas, aprovechándose de su precaria situación económica y vulnerabilidad, y las retenían y explotaban sexualmente, siendo objeto de lesiones y agresiones sexuales, informa la Policía en una nota de prensa.

Han sido detenidas seis personas en la provincia de Badajoz, dos de los cuales han ingresado en prisión provisional, y se ha decretado la clausura del club.

Además, se han llevado a cabo dos registros simultáneos en los que se ha intervenido 5.874 euros en efectivo, dos vehículos, joyas, múltiples armas blancas, terminales telefónicos, sustancias estupefacientes y diversa documentación acreditativa de los hechos.

La investigación policial se inició en febrero de 2025, a raíz del testimonio de una víctima que denunció haber sido engañada y que, en virtud de los hechos relatados, eran compatibles con el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual así como otros ilícitos.

A partir de esta declaración, los agentes iniciaron numerosas pesquisas que permitieron identificar una estructura criminal compuesta por seis individuos con un claro reparto de tareas como la gestión del negocio, captación de mujeres, traslado de víctimas y provisión de sustancias estupefacientes.

CAPTACIÓN, ENGAÑO Y EXPLOTACIÓN

Las víctimas, en clara situación de precariedad económica y de vulnerabilidad, eran captadas bajo falsas promesas de estabilidad laboral.

El entramado les prometía trabajos bien remunerados o mejoras económicas en España, y una vez aceptaban, en caso de que fuesen captadas en su país de origen, les facilitaban los billetes de avión y una cantidad de dinero para sortear el control fronterizo haciéndoles pasar por turistas, así como las indicaciones precisas para contestar en un posible control policial.

Al llegar al club de Badajoz les retiraban sus pasaportes y se les informaba de que la deuda contraída con el entramado criminal era superior a 8.000 euros. Se las indicaba que deberían realizar servicios sexuales en dicho club para saldar la deuda, sin posibilidad de recibir ninguna cantidad de dinero, ya que el cobro de los clientes lo llevarían a cabo los miembros de la organización.

El entramado las obligaba a estar disponibles las 24 horas del día y no les permitía salir al exterior salvo para ir a realizar servicios sexuales, privándoles así de su libertad ambulatoria. Las víctimas eran alojadas en una vivienda anexa al club, formando un único inmueble comunicado solamente por una puerta, hecho que aportaba a la red criminal "mayor discreción y seguridad para el desarrollo de la actividad delictiva".

VIOLENCIA Y DROGAS

Las mujeres eran objeto de agresiones físicas y constantes ofensas verbales, así como agresiones sexuales por parte del principal investigado, quien accedía a sus habitaciones a su antojo para mantener relaciones sexuales con ellas sin su consentimiento.

También surtían a los clientes de sustancias estupefacientes y, aprovechando su estado, incluso de embriaguez, eran aleccionadas por los explotadores para que cogieran sus teléfonos móviles y realizaran transferencias de dinero a favor de los gerentes del club.

Durante la operación policial se llevaron a cabo registros en dos inmuebles, resultando en la detención de los seis miembros del entramado, junto a la incautación de 5.874 euros en efectivo, dos vehículos, múltiples armas blancas y objetos contundentes, joyas, teléfonos móviles, sustancias estupefacientes tipo cannabis y diversa documentación acreditativa de los hechos.

Cabe recordar que la Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.