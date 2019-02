Lola Dueñas, Malenia Alterio, Álvaro Cervantes y Carlos Vermut, entre los premios San Pancracio de Cáceres

Publicado 25/02/2019 13:07:27 CET

Alberto Iglesias, como Premio de Honor, Isak Ferriz, Arantxa Echevarría y Mac Gómez completan el palmarés

CÁCERES, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las actrices Lola Dueñas y Malena Alterio, los actores Álvaro Cervantes e Isak Ferriz, el director Carlos Vermut, la directora Arantxa Echevarría, la maquilladora Macu Gómez y el compositor Alberto Iglesias (Premio de Honor) completan el palmarés de los Premios San Pancracio del Festival de Cine Español de Cáceres que este año ha querido reconocer también el trabajo de los actores en series de televisión.

Los premiados recogerán sus estatuillas, una escultura de bronce del artista César David, en una gala que se celebrará este sábado, día 2, en en el Gran Teatro de la capital cacereña y que será presentada por el actor Fernando Tejero, dirigida por el actor Daniel Holguín y contará como director de arte con Federico García Cambero, que el año pasado recibió el San Pancracio Reyes Abades.

El director del certamen y presidente de la Fundación Rebross, Paco Rebollo, ha dado a conocer este lunes el nombre de los premiados junto al director de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, Antonio Luis Suárez, que pondrá la nota musical de la ceremonia de clausura del certamen, en la que hará un guiño a las composiciones de bandas sonoras. También actuarán la extremeña Chloé Bird y Niño Índigo, así como el cómico Francis Quirós.

Por la alfombra roja de la calle San Antón desfilarán Lola Dueñas, que recogerá el premio a Mejor actriz por Viaje al cuarto de una madre, debut en el largometraje de Celia Rico, que cierra este viernes las proyecciones del festival. Álvaro Cervantes, por El árbol de la sangre, de Julio Medem, se ha alzado con el premio a Mejor Actor.

También Malena Alterio ha sido galardonada como Mejor Actriz de Televisión por la seria Vergüenza recibirá el San Pancracio cacereño. Alterio estrena la nueva categoría de reconocimientos a actores de series que compartirá, en su versión masculina, con Isak Ferriz por Gigantes, de Enrique Urbizu, en la que interpreta uno de los hijos del "patriarca", encarnado por José Coronado.

El director Carlos Vermut recibirá el premio a Mejor Director por Quien te cantará, mientras que la directora Arantxa Echevarría se ha hecho con el premio Revelación por su primera película como directora, Carmen y Lola, que narra la historia del amor entre dos chicas de etnia gitana.

Finalmente, el premio Reyes Abades, que reconoce la labor de un profesional extremeño, ha recaído en la maquilladora y peluquera Macu Gómez, y cierra el palmarés el compositor Alberto Iglesias, que recibirá el Premio de Honor a toda su carrera como uno de los grandes autores de bandas sonoras del cine contemporáneo, cuya música ha sido reconocida con diez Goyas y tres candidaturas a los Oscar de Hollywood.

JURADO Y GALA

La selección de estos ocho ganadores la ha realizado un jurado formado por la representantes de actores Majós Martínez, el actor José Coronado; la subdirectora del programa de TVE Versión Original, Paz Sufrategui; el director de cine Santiago Tabernero; el actor Julián López, el representante de la Fundación Rebross Tinti Rebollo y Lola García, de la productora El Deseo.

Todos los premiados tienen confirmada su asistencia a la gala, que comenzará a las 20,30 horas de este sábado día 2, y cuyas entradas se ponen a la venta este miércoles en la taquilla del Gran Teatro, según ha recordado Rebollo en la rueda de prensa en la que ha indicado que las proyecciones de las películas "van muy bien", aunque el maratón de las series Vergüenza y Arde Madrid ha tenido una entrada desigual el pasado fin de semana.

Cabe recordar que la sala de Teatro Maltravieso Capitol ha proyectado varios capítulos seguidos de estas dos series de Movistar. "Era una prueba que queríamos hacer pero no han funcionado muy bien", ha reconocido Rebollo que añade que otros festivales han realizado una película de hora y media partiendo de las series, por lo que no se descarta que el certamen cacereño pueda optar por esa propuesta ya que la emisión continua son muchas horas y no han atraído al público que esperaba la organización.

Cabe recordar que este año continúa el carácter solidario del certamen, de manera que los beneficios que se obtengan del conjunto de las actividades programadas en el festival se destinarán al programa de ayudas a familias desfavorecidas de Cruz Roja, a comedores infantiles de Ayuda en Acción y al proyecto de erradicación de la mutilación genital femenina, que desarrolla Ayuda en Acción en Kenia.