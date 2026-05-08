Loterías y Apuestas del Estado aportará a Cáritas Española 13,3 millones de euros en cuatro años para su acción social

El ministro de Hacienda, Arcadi España, visita la Tienda 'Moda re-', en Cáceres, donde se ha firmado el convenio SELAE–Cáritas Españolas - Carlos Criado - Europa Press

CÁCERES, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), va a aportar 13,3 millones de euros a Cáritas Española para ayudar a financiar su acción social en los próximos cuatro años. Este convenio, suscrito entre el presidente de SELAE, Jesús Huerta, y el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, prevé una aportación económica por parte de Loterías cifrada en 3,33 millones de euros para 2026.

Aunque el convenio es anual, se prevé una aportación acumulada de 13.356.880 euros para el periodo 2026-2029, una cantidad destinada a financiar los distintos proyectos sociales que desarrolla esta institución. Junto a este apoyo económico, el convenio contempla además dedicar un décimo de Lotería Nacional a Cáritas, para ayudar a dar visibilidad a la labor de Cáritas, que en 2025 atendió gracias a esta colaboración a 64.798 personas.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha estado presente este viernes en Cáceres en la firma de este convenio y ha recordado que, en los últimos años se ha materializado en 23,1 millones la cantidad que Cáritas ha recibido entre 2018, fecha de inicio de esta colaboración, y 2025 para financiar el trabajo que realiza la ONG con las personas más desfavorecidas, muchas de ellas migrantes.

España ha destcado el trabajo que realizan todos los voluntarios, los trabajadores de Cáritas y sostener los itinerarios de integración, como el que lleva a cabo la tienda 'Moda re-' que posee Cáritas en la calle Pintores en Cáceres, donde trabajan personas migrantes.

Es en esa tienda es donde se ha firmado el convenio en un acto en el que también han estado presentes el presidente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, y otras autoridades que han tenido la oportunidad de conocer el trabajo de esta institución en materia de empleo e inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

Arcadi España ha calificado de "ejercicio de solidaridad" y "ejemplo de buena política" el hecho de que una empresa estatal revierta parte de sus beneficios en la sociedad española. "Yo creo que el trabajo de Cáritas y de otras ONGs en nuestro país es un trabajo fundamental, que llega en muchos casos donde no llega la administración pública, que hace un trabajo imprescindible y que nos eleva al listón de dignidad de una sociedad", ha apuntado el ministro.

Así, ha dicho que el ejemplo de Cáritas en Extremadura --donde cuenta con más de 3.600 voluntarios-- y en el conjunto de España "nos ilumina a todos cuál es el buen camino de hacer las cosas bien en una sociedad" porque el trabajo de muchas entidades sociales "nos da una lección de valores" ante una sociedad polarizada.

"En un momento en que se recibe mucha polarización, que hay mucha gente interesada en dividirnos, en atacar a las personas migrantes, en buscar siempre no los puntos de acuerdo sino los puntos de desacuerdo, yo creo que Cáritas no solo ayuda a muchas personas con dificultades de integración social, con dificultades por su nivel de renta, sino que también nos da una elección de valores", ha resaltado el ministro.

Unos valores que el ministro ha enumerado como "la empatía, la solidaridad o la convivencia" que "son un ejemplo y que deben de ser un ejemplo para todos". "Y en eso está el Gobierno de España. No en confrontar, no en dividir, sino en unir. En unir a todos, distintas personas, distintas culturas, también de distintas nacionalidades que conviven con nosotros", ha defendido.

Y para ello, el trabajo de Cáritas en ayudarles a esa integración de las personas migrantes "es fundamental", ha añadido el ministro, por lo que "hay que contribuir con el esfuerzo de muchos voluntarios pero también financieramente". Y ahí es donde el Gobierno de España a través de Loterías del Estado "aporta su granito de arena", ha resaltado.

PRIORIDAD NACIONAL

El ministro también se ha referido al concepto de "prioridad nacional" introducido en los acuerdos de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, y ha aseverado que "la prioridad de cualquier país, la prioridad de cualquier nación son sus ciudadanos, es la prioridad social es la prioridad de evitar la exclusión social, es la prioridad del empleo, del desarrollo económico".

"Esa es la gran prioridad de cualquier país decente y civilizado como es el nuestro" y por eso el Gobierno de España apoya a ONGs "tan importantes" como Cáritas, a la que agradece "todo ese trabajo que hacen todos los día del año para que las personas que peor lo tienen tengan un refuerzo y una ayuda por parte de todos".

Así, Arcadi España ha defendido que la administración comparta los beneficios de su sector empresarial público, como el caso de Loterías y Apuestas del Estado con entidades sociales que trabajan por la inclusión social como Cáritas

APORTACIÓN ESENCIAL

Por su parte, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha agradecido al ministro su presencia en la firma de este convenio, que se rubrica desde 2018, para poner en marcha proyectos como la tienda Moda-re de Cáceres, donde se hace un trabajo "esencial" en la inclusión de personas vulnerables.

"Creo que la presencia de Loterías en el campo social es más que clara y la alianza que ha mostrado siempre con las entidades sociales, como con Caritas, es maravillosa", ha dicho Bretón, que ha calificado la aportación de la empresa pública como "esencial" para poder desarrollar su labor "en multitud de proyectos de todo tipo".

Con este nuevo convenio con Loterías, Cáritas mantendrá y consolidará los programas sociales que ya tiene en marcha, como el programa de acogida y asistencia básica a personas y familias en situación de vulnerabilidad, o el dirigido a personas en situación de exclusión severa, como personas sin hogar o en situación administrativa irregular.

También podrá seguir con el programa de empleo, para mejorar la empleabilidad, con itinerarios personalizados; las acciones destinadas a familia y menores, donde se refuerza el apoyo educativo, el ocio y el acompañamiento familiar.

Cáritas también desarrolla un programa de atención a personas mayores, destinado a combatir la soledad y promover la permanencia en el hogar; un programa de atención a mujeres en situación de dificultad social, incluidas las víctimas de violencia de género; o el programa de ayuda contra las dependencias, adicciones y salud mental.

Asimismo, para 2026 Cáritas reforzará especialmente la red de acogida y acompañamiento comunitario; el derecho a un empleo digno como vía de inclusión social; la protección de la infancia en entornos vulnerables; la atención integral a personas mayores y mujeres en situación de violencia; o la respuesta ante crisis sociales o emergencias extraordinarias.

Tras la firma del convenio, el ministro y los representantes de Cáritas y SELAE han visitado la tienda situada en la céntrica calle comercial de Pintores donde han podido comprobar de primera mano el trabajo de inclusión y empleo que se realiza.

Cabe destacar que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) mantiene convenios estables con organizaciones de referencia del Tercer Sector, alineados con los principios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre 2018 y 2025, casi ocho millones de personas se han beneficiado de estos programas sociales, gracias a una aportación total de 170,4 millones de euros, financiados a través de Loterías y gestionados por Cáritas Española, Cruz Roja Española y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).