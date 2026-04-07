Luis Alberto de Cuenca pregonará la Feria del Libro de Badajoz, por la que pasarán Juan del Val o Ángela Banzas

El concejal de Cultura presenta el cartel de la 45ª Feria del Libro de Badajoz, el pregonero y los primeros autores confirmados. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El filólogo, columnista, poeta, traductor, ensayista o intelectual Luis Alberto de Cuenca ofrecerá el pregón de la 45º Feria del Libro de Badajoz, que se celebra del 8 al 17 de mayo en el Paseo de San Francisco con la presencia de autores entre los que destacan la finalista y el ganador del Premio Planeta 2025, Ángela Banzas y Juan del Val, que presentarán sus obras 'Cuando el viento hable' y 'Vera, una historia de amor', respectivamente.

Dirigido al público infantil, también pasarán por la Feria del Libro Raquel Díaz Reguera con la última entrega de 'Julia y Los Mortimort', o para el juvenil Violeta Reed con su novela 'Si es perfecto no es amor'; mientras que de cara a los aficionados a la novela negra Santiago Díaz presentará su 'El amo (Jotadé 2)', continuación de 'Jotadé'.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha anunciado estos nombres, los primeros confirmados, en una rueda de prensa en la que ha detallado que el día 8 de mayo tendrá lugar la inauguración y el pregón de la Feria del Libro 2026, que se celebra hasta el día 17 y durante la cual se sucederán días con "multitud" de actividades o presentaciones.

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