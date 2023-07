Mago de Oz, Obús y los hermanos Ayax y Prok se incorporan al cartel del festival Extremúsika de Cáceres

CÁCERES, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mago de Oz y los hermanos Ayax y Prok se incorporan al cartel del festival Extremúsika de Cáceres que ha hecho un tercer avance con 20 artistas, entre los que están también Obús, Fernando Costa, RVFV, Boikot o Tu Otra Bonita, entre otros grupos.

El certamen, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de octubre en el recinto hípico de la capital cacereña, contará también con las actuaciones de Muyayo Rif, Ptazeta, Hard GZ, La Pantera, Las Ninyas del corro, Zaidbrak djs, We are not djs, Los niños Jesús y A Tiro. En electrónica la pista de baile será para Fernanda Martins, Horacio Cruz, Xenia y Nando Rodríguez.

Así, tras el anuncio el pasado mes de abril de la incorporación del artista top del momento, Quevedo, la organización ha anunciado este jueves una veintena de artistas que aportarán ritmos urbanos, rock, fusión, electrónica y mucho más a este festival del oeste español.

Los gemelos más famosos del mundo del rap y que se llevan a todo el público de calle, Ayax y Prok encabezan este adelanto junto a Mago de Oz, un grupo que ha creado su propio estilo dentro del rock y que pasará a la historia del rock metal hispano.

También veteranos y con mucha fuerza otros dos clásicos, por un lado Obús que continúan abanderando el rock patrio y por otro lado Boikot, un grupo que no entiende de tiempo y que, últimamente, ha hecho algún guiño al folclore más punk y festivo. Y este apartado lo cierran Los niños Jesús, la banda liderada por el popular presentador televisivo Jordi Évole, de raíz extremeña.

En el lado del género urbano trapero y rapero se apuntan jóvenes artistas que no paran de crecer y que ya son imprescindibles en cualquier sarao como son RVFV, un protagonista absoluto de esta era como es Fernando Costa, el gallego Hard GZ, el flow de barrio de La Pantera, la rapera trakatá canaria Ptazeta y las chicas de la periferia, Las Ninyas del corro.

No faltará a la cita la música de fusión y mestiza con bandas como la de Cornellá, Muyayo Rif y su punk, ska, reggae, latin-rock. Entre la fusión más pegadiza también se mueven los madrileños Tu otra bonita que también estarán en la capital cacereña el próximo mes de octubre.

Como fin de fiesta la electrónica del joven dj y productor Zaidbreak y los siempre apoteósicos We are not djs. La apuesta local en esta ocasión son la banda A Tiro.

Cabe recordar que en avances anteriores de la programación de Extremúsika se ha confirmado ya la presencia de Quevedo, Ska-P, El Drogas (Barricada-40º), Talco, La pegatina, Eskorzo, Miguel Campello, La M.O.D.A, Morad, Belén Aguilera, Recycled J, Al Safir, Daniflakko, La Regadera, Dante, Delgao, Kiza, Nickzzy y Parkineos, con lo que el festival cacereño suma ya más de 40 artistas para su cita de 2023.