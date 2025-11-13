Manuel Illueca destaca la apuesta del ICO por las pymes extremeñas

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, participa en los 'Encuentros Empresariales ENEX 3e+ Sumamos Negocio' de la Creex - CREEX

BADAJOZ, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, ha destacado la apuesta de dicha institución por las pymes extremeñas.

Lo ha hecho este jueves en Badajoz durante los Encuentros de Negocios 3e+ que organiza la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), y donde ha puesto en valor el rol de la citada corporación como interlocutor "estratégico" en los programas de financiación ICO en la región.

Con especial énfasis en las pymes de región, el presidente del ICO ha presentado de primera mano la nueva herramienta de financiación 100% digital del Instituto, ICO Crecimiento, que en sólo dos meses de vida ya ha recibido más de 700 solicitudes.

Este programa tiene como fin evitar que alguna pyme pueda quedarse "estancada" en su proceso de crecimiento y expansión. Cuenta además con un diseño "flexible" y "escalable", que permite financiar con plazos largos de amortización tanto proyectos de inversión como necesidades de liquidez ligadas a la actividad empresarial.

Para el despliegue de esta línea en Extremadura, el ICO cuenta con el apoyo de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Extraval, con el objetivo de respaldar a pymes innovadoras, con modelos de crecimiento basados en intangibles y con "elevado" grado de internacionalización que, siendo viables, encuentran dificultades para acceder a la financiación bancaria tradicional.

De tal manera que las pymes extremeñas con potencial de crecimiento obtengan la financiación necesaria para desplegar sus proyectos, apunta en nota de prensa la Creex.

Uno de los pilares de ICO Crecimiento es su carácter digital a través de ICO online, plataforma integral que permite a las empresas gestionar toda la operativa -desde la solicitud hasta la firma notarial- de forma "remota, intuitiva y segura".

Por tanto, las pymes que lo deseen podrán realizar su solicitud y tramitación a través de la página web del ICO de manera ágil, accesible y segura. Los flujos de trabajo digitalizados, el sistema de ratings internos y un control riguroso del riesgo conforman una trazabilidad altamente eficaz. El programa ICO Crecimiento cuenta con una dotación inicial de 1.000 millones de euros y se podrán presentar solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2027.

APUESTA POR EXTREMADURA

En una intervención ante los medios previa a la jornada, Illueca ha explicado que el ICO mantiene una "fuerte vinculación" con Extremadura, como lo demuestra el hecho de que haya establecido una delegación permanente, a cuyo frente está Ana Vega, persona de "gran trayectoria y conocimiento" del ecosistema empresarial de la región, y que será el enlace directo para dar "soluciones financieras" al empresariado.

Asimismo, ha reivindicado el papel del ICO en situaciones como la pandemia o el actual panorama geopolítico, donde el grupo del crédito se cierra y donde más falta hacen los instrumentos financieros que aporta esta entidad.

Por su parte, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha agradecido al presidente del ICO que se haya desplazado hasta Extremadura para participar en las jornadas, y también la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Peinado también ha aludido a la importancia de que el ICO cuente con delegación fija en la región, y que además al frente esté Ana Vega, interlocutora "cercana" para apoyar al tejido productivo en momentos "complicados", que es el "sentido" que tiene esta entidad.

Asimismo, ha hecho mención a otra de las cuestiones que figuraban en la agenda del encuentro empresarial, como es el apoyo a la internacionalización, "muy necesario para dar el paso hacia nuevos mercados".

Tras la intervención de Manuel Illueca ante el auditorio empresarial, se ha abierto un turno de preguntas moderado por Pilar Coslado, integrante de la dirección de Creex.