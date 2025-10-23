María del Carmen Sancho toma posesión como diputada de la Asamblea tras la renuncia del 'popular' Hans Hannemann

Interiro de la Asamblea de Extremadura en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

María del Carmen Sancho Pulido ha tomado posesión este jueves, día 23, como diputada en la Asamblea de Extremadura tras la renuncia del 'popular' Hans Hannemann Schroeder.

Sancho Pulido ha jurado acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura desde la tribuna del parlamento autonómico extremeño.

Tras la jura, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha felicitado y ha dado la bienvenida a la nueva diputada y ha comenzado el primer punto del orden del día del pleno con las preguntas a la presidenta de la Junta, María Guardiola.