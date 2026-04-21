María Guardiola avanza 500 millones de euros adicionales para un plan de mejora de la Sanidad extremeña

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado el "compromiso patente" que mantendrá el nuevo Ejecutivo extremeño de PP y Vox con la sanidad, que está "respaldado por cifras", ya que se ha acordado un plan de mejora "con una dotación presupuestaria adicional de 500 millones de euros y un refuerzo en la contratación de 1.500 profesionales más en el SES cuando finalice esta legislatura".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en su discurso de investidura que ha ofrecido en la tarde de este martes en la Asamblea de Extremadura, en el que ha avanzado la puesta en marcha de campañas quirúrgicas extraordinarias, así como una mejora de la colaboración público-privada para seguir reduciendo las listas de espera.

"Más allá los grandes números, en este acuerdo de gobierno hay compromisos concretos que mucha gente lleva tiempo esperando", ha señalado la candidata del PP, quien ha aludido a compromisos como inversiones en infraestructuras que van a fortalecer el sistema sanitario.

Para ello, la Junta de Extremadura impulsará un Plan de infraestructuras sanitarias que "mejore la capacidad asistencial y la calidad del servicio", y que según ha avanzado, "pondrá el foco especialmente en las zonas con mayor déficit asistencial".

A estas mejoras recogidas en el acuerdo entre PP y Vox, Guardiola ha apuntado una "nueva garantía de igualdad en el acceso a los servicios públicos para todos los extremeños", de tal forma que se reforzarán las rutas y frecuencias del transporte público para que "todos los ciudadanos puedan llegar a su centro sanitario, a su escuela o a sus servicios sociales en menos de 60 minutos".

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