María Guardiola defiende el acuerdo con Vox para formar un gobierno "duradero, fiable" y que "consolide el cambio"

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el debate de investidura - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este martes que el acuerdo del PP con Vox "no tiene nada que esconder", sino que su objetivo es "formar un gobierno duradero, fiable, de mirada larga", y que "consolide un modelo para todos", así como que "consolide el cambio" en la región.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en el discurso de investidura que ha ofrecido en la tarde de este martes en la Asamblea de Extremadura, a la que vuelve, tras su anterior debate de investidura fallido, "con el ánimo intacto y con las fuerzas renovadas", y abordando "con naturalidad" el acuerdo que ha alcanzado con Vox para formar un gobierno de coalición.

En su intervención, María Guardiola ha señalado que ha alcanzado un acuerdo con Vox "con la serenidad de quien sabe lo que hace y por qué lo hace", y ha defendido que "Extremadura necesita estabilidad", así como "pasar del bloqueo a la acción. De la duda a la tarea. De la incertidumbre a una hoja de ruta", ha reivindicado.

Para la candidata a la Presidencia de la Junta, la estabilidad en Extremadura es "que haya presupuestos", así como que los autónomos y los empresarios "puedan avanzar, puedan invertir", que los servicios públicos funcionen, y que la política "deje de girar alrededor de si misma y vuelva a girar alrededor de la gente", ha destacado.

Por todo ello, María Guardiola ha resaltado que llega a este debate de investidura con "un proyecto de transformación que va a ser ejecutado por un gobierno duradero, fiable, de mirada larga", y que "consolide un modelo para todos", así como que "consolide el cambio".

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