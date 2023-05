María Guardiola (PP) confía en "un cambio histórico" para ser la primera mujer presidenta de Extremadura

CÁCERES, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que en esta jornada electoral se va a producir "un cambio histórico" en la región que va a propiciar que ella sea la primera mujer presidenta de Extremadura.

Para ello, ha hecho un llamamiento a los extremeños a que ejerzan su derecho al voto y que lo hagan "con ilusión y con esperanza" para que las urnas digan "lo que nos llevan diciendo a nosotros muchísimos meses", ha dicho la candidata 'popular'.

"Nosotros hemos elaborado un programa de Gobierno de la mano de los extremeños y queremos que hoy vengan a hablar en las urnas. Yo confío en que a partir de mañana voy a ser la primera mujer presidenta de esta región y de verdad que para mí será un honor y una grandísima responsabilidad", ha dicho en declaraciones a los medios después de votar.

Guardiola ha votado a las 11,00 horas en el colegio electoral del CEIP El Vivero de Cáceres acompañada de su marido, su hijo y su hija, así como de algunos dirigentes del partido, como el presidente provincial del PP, Laureano León, o el candidato a la Alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos, entre otros.

Como anécdota, segundos antes de meter la papeleta en las urnas, un vocal de la mesa electoral le ha bromeado con que no se equivocara, a lo que Guardiola ha respondido: "He reflexionado mucho ayer y no me voy a equivocar".

Tras esto, la candidata 'popular' ha deseado que la jornada electoral transcurra con la "mayor normalidad" y ha agradecido el trabajo de los interventores y apoderados del PP que están en los diferentes colegios electorales de la región.

El resto de este domingo lluvioso, Guardiola lo pasará con su familia, con la que comerá en la capital cacereña antes de desplazarse a media tarde a Mérida para seguir desde la sede regional del partido el escrutinio de los votos. "Es un día de nervios pero de ilusión, de ganas, de mucha esperanza y deseando que esta noche se recuenten los votos y que Extremadura gane", ha concluido.