La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reúne con la nueva rectora de la Universidad de Extremadura, Mercedes Sabido - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mantenido este martes un encuentro con la nueva rectora de la Universidad de Extremadura (UEx), Mercedes Sabido, tras ganar las elecciones celebradas la pasada semana.

La reunión supone "una oportunidad para seguir abordando la colaboración" entre el Gobierno regional y la Universidad de Extremadura, así como para "reforzar el trabajo conjunto en favor del talento, el conocimiento, la investigación y la generación de nuevas oportunidades para la región", señala el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Mercedes Sabido, catedrática de Derecho Internacional Privado, se convirtió el pasado 12 de noviembre en la primera mujer elegida para dirigir la Universidad de Extremadura desde su creación en 1973.