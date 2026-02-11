María Guardiola reivindica el papel de las enfermeras en puestos clave de investigación y gestión sanitaria

La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, participa en Cáceres en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia - DAVID SERRANO POLO

CÁCERES, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha reivindicado el papel de las enfermeras en puestos clave de investigación y gestión sanitaria.

Guardiola ha participado este miércoles en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se ha celebrado en el Gran Teatro de Cáceres con la obra 'Ciencia enfermera a escena' y que ha sido organizado por el Colegio de Enfermería de Cáceres y por el Instituto de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería.

Durante su intervención, Guardiola ha puesto el foco en la enfermería como disciplina científica y motor de innovación en el sistema sanitario, además de reivindicar que las carreras de ciencias pueden ser para las niñas y adolescentes extremeñas "una puerta para investigar, innovar y liderar cambios reales".

Tras agradecer la iniciativa a los organizadores, la presidenta en funciones ha subrayado que la enfermería es "ciencia aplicada al cuidado" y ha destacado que va más allá de la vocación o la asistencia al tratarse de una disciplina que investiga, innova y transforma la atención sanitaria.

"La ciencia no solo está en los laboratorios, también está en los centros de salud, en los hospitales, en los hogares y en las residencias", ha señalado, además de poner en valor el papel investigador que desempeñan las enfermeras en su práctica diaria.

"En todos esos momentos hay ciencia y esto es muy importante: porque sin ciencia no hay bienestar", ha asegurado María Guardiola.

(Más información en Europa Press)