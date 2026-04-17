María Guardiola será investida presidenta de la Junta con el apoyo de Vox en un pleno en la Asamblea el 21 y 22 de abril

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en rueda de prensa este viernes en Mérida - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura será el martes y miércoles de la próxima semana, 21 y 22 de abril, en la Asamblea de Extremadura, donde la candidata contará con el apoyo del PP y Vox.

Así lo ha avanzado el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en rueda de prensa este viernes en Mérida tras mantener una ronda de contactos con los grupos parlamentarios sobre la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

En concreto, el pleno se iniciará a las 17,30 horas del próximo martes con el discurso de investidura de la candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el que expondrá su programa de gobierno, tras el que la sesión se suspenderá hasta el día siguiente.

Ya el miércoles, el pleno se reanudará a las 9,30 horas con las intervenciones de los grupos parlamentarios y de la candidata a la investidura, y concluirá con la votación, en la que previsiblemente María Guardiola saldrá elegida presidenta de la Junta con los votos a favor del PP y Vox.

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