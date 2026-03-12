María Guardiola traslada su apoyo a la familia de Francisca Cadenas y agradece la profesionalidad de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil en la calle donde se han encontrado los restos óseos
Agentes de la Guardia Civil en la calle donde se han encontrado los restos óseos - EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 12 marzo 2026 12:25
   MÉRIDA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

    La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha trasladado todo su apoyo a la familia de Francisca Cadenas, tras confirmarse que los restos óseos hallados este pasado miércoles en una vivienda de Hornachos pertenecen a esta mujer desaparecida en esta localidad en 2017.

   En ese sentido, María Guardiola ha mostrado su deseo de que los hijos y el marido de Francisca Cadenas "puedan al fin tener la respuesta que les permita llevar a cabo su duelo", ha señalado en un mensaje a través de redes sociales, recogido por Europa Press.

   También ha mostrado su "solidaridad con el pueblo de Hornachos" y ha mostrado su "reconocimiento a la profesionalidad de los agentes que están investigando el caso" de esta desaparición.

