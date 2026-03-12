María Guardiola traslada su apoyo a la familia de Francisca Cadenas y agradece la profesionalidad de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil en la calle donde se han encontrado los restos óseos - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha trasladado todo su apoyo a la familia de Francisca Cadenas, tras confirmarse que los restos óseos hallados este pasado miércoles en una vivienda de Hornachos pertenecen a esta mujer desaparecida en esta localidad en 2017.

En ese sentido, María Guardiola ha mostrado su deseo de que los hijos y el marido de Francisca Cadenas "puedan al fin tener la respuesta que les permita llevar a cabo su duelo", ha señalado en un mensaje a través de redes sociales, recogido por Europa Press.

También ha mostrado su "solidaridad con el pueblo de Hornachos" y ha mostrado su "reconocimiento a la profesionalidad de los agentes que están investigando el caso" de esta desaparición.