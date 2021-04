Más de 1.100 residentes del área de Mérida acudieron a vacunarse al llamamiento del sábado, el 73% del total

MÉRIDA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.150 vecinos de las localidades del área de salud de Mérida recibieron la vacuna contra el coronavirus en el llamamiento realizado este sábado a las personas nacidas en 1956, es decir, los que cumplen 65 años a lo largo de este 2021, lo que representa el 73 por ciento del censo.

Se trataba de una prueba piloto puesta en marcha por el Área de Salud de Mérida que ha superado la previsión inicial y cuyo resultado han considerado un "éxito". "Estamos muy contentos", ha reconocido el gerente del área, Alberto Romero, en declaraciones a Europa Press.

A través de redes sociales y medios de comunicación, se ha pretendido con esta prueba ver el impacto de convocatoria masiva frente al método aplicado hasta la fecha de citación telefónica. Se establecieron dos puntos para la administración de la vacuna: el Ifeme en Mérida, y el Palacio del Vino, en Almendralejo.

En la capital autonómica estaban llamadas 860 personas, no solo de Mérida sino de localidades próximas, de las cuales se vacunaron 608; y en Almendralejo, donde correspondía también acudir a los residentes en poblaciones cercanas, fueron 542 de las 717 que formaban los listados que maneja el SES.

De esta forma, se ha agilizado el proceso, al no tener que contactar, uno por uno, con los 1.577 vecinos del área nacidos en 1956. Ahora se analizarán los resultados, se hará un recuento de las dosis de las vacunas de las que dispone a día de hoy y en los próximos días y se estudiará una nueva convocatoria similar.

Para conocer mejor el impacto del método, la Gerencia del Área de Salud realizó un muestreo entre las personas que no acudieron para conocer los motivos. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que hay personas nacidas en 1956 que ya han recibido la vacuna por pertenecer a grupos prioritarios, como pueden ser sanitarios, docentes o cuerpos de seguridad, entre otros.

No obstante, los que no acudieron al llamamiento, serán citados próximamente, cuando les corresponda, por el método tradicional. Tampoco se descarta hacer llamamientos futuros a los que puedan acudir estas personas.

Según este muestreo, el 7 por ciento no fue porque ha pasado la covid en los últimos seis meses, uno de los criterios que desaconsejan la vacunación. Asimismo, el 8 por ciento alegó que no podía acudir en la fecha señalada, ya sea por motivos laborales, personales o de cualquier otra índole. Además, con el 5 por ciento no se pudo contactar.

NINGÚN EFECTO ADVERSO

Por último, un 7 por ciento alegó como motivo para no ir el rechazo a la vacuna, en este caso la de AstraZéneca. En este sentido, el gerente del área ha señalado que en estas primeras 24 horas no se ha notificado "ningún problema" relacionado con los posibles efectos adversos de la vacuna.

Por tanto, y a tenor del resultado del llamamiento, considera que la aceptación de esta vacuna ha sido "muy buena", lo cual demuestra que la gente "confía" en la vacuna.

En conclusión, el gerente del área de salud señala que, a falta de un análisis más profundo de la experiencia, se continuará en el futuro con esta fórmula como método para acelerar el proceso de vacunación.

Un proceso cuyo límite sigue estando en la cantidad de dosis recibidas, puesto que el piloto realizado también ha servido para conocer mejor la capacidad real del área de salud para vacunar en masa. En concreto, y a tenor del llamamiento de este sábado, considera que en turnos de mañana y tarde en ambas sedes de Mérida y Almendralejo, el área de salud podría administrar hasta 8.000 dosis al día.

Finalmente, Romero ha pedido a la población para que acuda a vacunarse, tanto si se realizan nuevos llamamientos de este tipo como acudiendo a su cita cuando le corresponda. "Cada día que vacunamos, supone salir antes de esto", ha señalado el gerente del área de salud de Mérida, en referencia tanto a la protección de la salud como a la crisis económica.